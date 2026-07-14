Queven da Silva Resmi Gabung Bali United, Eks Bintang Chonburi Siap Perkuat Lini Tengah Serdadu Tridatu

Queven da Silva. (Istimewa)
JawaPos.com - Bali United kembali menambah kekuatan menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27. Kali ini, Serdadu Tridatu resmi memperkenalkan gelandang asal Brasil, Queven da Silva Inacio, sebagai rekrutan asing terbaru untuk memperkuat lini tengah tim.
Kehadiran Queven menjadi bagian dari upaya Bali United membangun skuad yang lebih kompetitif. Manajemen berharap pemain berusia produktif itu mampu menghadirkan kreativitas sekaligus keseimbangan permainan di sektor tengah.
Chief Executive Officer (CEO) Bali United, Yabes Tanuri, mengatakan proses penyusunan tim masih terus dilakukan agar klub memiliki komposisi terbaik saat kompetisi dimulai.
"Kami dari manajemen dan tim kepelatihan terus menyiapkan komposisi terbaik kami jelang musim kompetisi yang baru, salah satunya adalah mendatangkan gelandang baru untuk Bali United," ujar Yabes Tanuri.
Queven datang ke Indonesia setelah menjalani musim yang cukup menjanjikan bersama Chonburi FC di Liga Thailand. Sepanjang musim lalu, gelandang berkaki kiri tersebut tampil dalam 23 pertandingan dengan catatan lima gol dan lima assist.
Statistik tersebut menunjukkan perannya tidak hanya sebagai pengatur ritme permainan, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata dalam menciptakan peluang maupun mencetak gol.
Dengan tinggi 176 sentimeter, Queven dikenal sebagai pemain yang mengandalkan teknik individu, visi bermain, dan akurasi umpan.
Kemampuannya mengatur aliran bola menjadi salah satu alasan Bali United memilihnya sebagai tambahan amunisi di lini tengah.
Sebelum berkarier di Asia Tenggara, Queven lebih dahulu meniti perjalanan panjang di Brasil. Ia mengawali karier bersama akademi Mirassol U-20 pada 2016 sebelum dipromosikan ke tim senior.
Selama berada di negaranya, ia sempat memperkuat sejumlah klub seperti AD Guarulhos, Tres Coracoes, Monte Azul, Maringa, Marcilio Dias, hingga Portuguesa. Pengalaman tersebut membentuk karakter permainannya sebelum mencoba tantangan baru di luar Brasil.
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