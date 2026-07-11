Singo Edan Incar Eks Bintang Liga Kamboja! Cristian Roque Dikabarkan Jadi Target Arema FC

Cristian Roque. (Istimewa)
JawaPos.com - Beberapa hari terakhir, bursa transfer Liga Indonesia kembali diramaikan dengan kabar yang melibatkan Arema FC.
Klub berjuluk Singo Edan itu dikabarkan menjadikan gelandang serang asal Brasil, Cristian Roque, sebagai salah satu target utama untuk memperkuat skuad menghadapi musim 2026/2027.
Nama Cristian Roque mulai mencuat setelah sejumlah akun yang kerap membahas transfer pemain mengabarkan adanya ketertarikan Arema FC terhadap pemain berusia 31 tahun tersebut.
Hingga kini memang belum ada pengumuman resmi dari manajemen klub, namun proses komunikasi disebut sudah mulai berjalan.
Cristian Roque, yang memiliki nama lengkap Cristian Roque Silveira dos Santos, saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kebersamaannya dengan klub Kamboja, Preah Khan Reach Svay Rieng, pada awal Juli 2026.
Status bebas transfer membuat peluang kepindahannya ke klub baru menjadi lebih terbuka.
Pemain kelahiran Paulo Afonso, Brasil, itu dikenal sebagai gelandang serang yang juga mampu dimainkan di sektor sayap kiri maupun sebagai penyerang.
Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu nilai tambah yang diyakini menarik perhatian Arema FC.
Selama berkarier di Kamboja, Cristian tampil cukup konsisten. Bersama Preah Khan Reach Svay Rieng, ia mencatatkan 23 gol dari 55 pertandingan liga.
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