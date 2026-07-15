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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 15 Juli 2026 | 15.00 WIB

Stadion Kanjuruhan Malang Lolos Verifikasi I-League, Arema FC Siap Pulang ke Kandang

Kondisi terbaru Stadion Kanjuruhan pascarenovasi. (Antara Foto) - Image

Kondisi terbaru Stadion Kanjuruhan pascarenovasi. (Antara Foto)

JawaPos.com - Arema FC mendapat kabar positif jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027. Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang diproyeksikan menjadi kandang Singo Edan, dinyatakan memenuhi sebagian besar standar kelayakan usai menjalani inspeksi dan verifikasi infrastruktur oleh operator I-League, Senin (13/7).

Tim verifikator memeriksa berbagai aspek, mulai kondisi stadion, fasilitas penunjang, hingga sarana keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pertandingan.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC Erwin Hardiyono mengatakan, hasil verifikasi menunjukkan tidak ada kendala berarti. Tim verifikator hanya memberikan beberapa catatan minor yang akan segera ditindaklanjuti.

"Hasilnya alhamdulillah hanya beberapa keadaan yang minor saja. Jadi tidak ada yang terlalu signifikan menjadi perhatian, tapi tetap jadi fokus kami juga untuk perbaikan untuk pelaksanaan kompetisi ke depan," ujarnya dikutip dari Aremafc.com.

Catatan tersebut mencakup penataan ruang VIP dan peningkatan kualitas pencahayaan stadion agar sesuai standar operasional kompetisi.

Menurut Erwin, perbaikan lampu stadion dan fasilitas ruang VIP akan segera dikoordinasikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang selaku pengelola Stadion Kanjuruhan.

"Rencananya lampu stadion dan fasilitas ruang VIP akan segera dilakukan perbaikan oleh pihak Dispora selaku pengelola Stadion Kanjuruhan," katanya.

Manajemen Arema optimistis seluruh penyempurnaan rampung sebelum kompetisi dimulai. Dengan demikian, Singo Edan diharapkan bisa kembali bermarkas di Stadion Kanjuruhan dengan fasilitas yang lebih siap, sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Aremania sepanjang musim 2026/2027.

Editor: Hendra
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