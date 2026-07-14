Balsa Sekulic Mulai Adaptasi di Persib Bandung, Ungkap Peran Igor Tolic dan Sambutan Hangat Tim

Balsa Sekulic didatangkan Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Balsa Sekulic mengawali petualangan barunya bersama Persib Bandung dengan penuh semangat. Penyerang asal Montenegro itu mengaku mendapat sambutan hangat sejak pertama kali bergabung dengan skuad Maung Bandung untuk menghadapi super league musim 2026/2027.
Balsa Sekulic mengatakan proses adaptasi di Persib berjalan baik. Selain dibantu jajaran pelatih, dia juga merasa nyaman karena para pemain Persib Bandung menyambutnya dengan terbuka sehingga memudahkannya mengenal lingkungan baru.
"Sangat antusias bisa membela kota ini. Igor (Tolic) sudah beri tahu saya banyak hal dan besarnya harapan dari suporter. Selain itu, semua orang juga sangat baik membantu saya dalam beradaptasi saat ini," ujar Balsa Sekulic, Senin (13/7).
Kehadiran pelatih Igor Tolic disebut memberi gambaran mengenai atmosfer sepak bola di Bandung. Sekulic pun memahami bahwa bermain untuk Persib Bandung berarti harus siap menghadapi ekspektasi tinggi dari Bobotoh yang selalu memberikan dukungan penuh kepada tim.
Sebagai penyerang, pemain kelahiran 1998 itu menyadari tanggung jawab yang diembannya tidaklah ringan. Dia diharapkan menjadi salah satu sumber gol Persib Bandung pada kompetisi musim depan.
Sebelum merapat ke Bandung, Sekulic memperkuat klub Liga Super Montenegro, FK Mornar Bar. Bersama klub tersebut, dia mencatatkan 22 gol dari 48 pertandingan, sebuah catatan yang menjadi modal positif sebelum berkarir di Indonesia.
Meski memiliki rekam jejak yang cukup baik, Sekulic memilih tidak banyak berbicara mengenai target pribadi. Baginya, performa di lapangan akan menjadi jawaban terbaik atas kepercayaan yang telah diberikan manajemen dan tim pelatih.
"Tapi tentu, ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Saat ini, saya berusaha fokus dan bekerja menunjukkan yang terbaik," kata Balsa Sekulic.
Di luar urusan teknis, proses adaptasi Sekulic juga berjalan lancar. Dia mulai membiasakan diri dengan lingkungan baru, termasuk kondisi cuaca di Bandung yang menurutnya sangat nyaman.
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