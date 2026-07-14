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Andika Rachmansyah
Selasa, 14 Juli 2026 | 20.10 WIB

Datang dengan Status Top Skor Liga Montengero, Balsa Sekulic Siap Buktikan Kualitas di Persib Bandung

Striker anyar Persib Bandung, Balsa Sekulic. (Dok: Persib Bandung) - Image

Striker anyar Persib Bandung, Balsa Sekulic. (Dok: Persib Bandung)

JawaPos.com - Balsa Sekulic menjadi salah satu rekrutan anyar Persib Bandung di bursa transfer Super League 2026/2027. Datang dengan status top skor Liga Montenegro, ia siap membuktikan diri bersama skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Persib Bandung mendaratkan Balsa Sekulic dari Mornar Bar, klub kasta tertinggi Liga Montenegro. Striker berusia 28 tahun itu akan berseragam Pangeran Biru selama dua musim ke depan atau tepatnya hingga 2028.

Publik Jawa Barat, khususnya Bandung, menaruh harapan besar di pundak Balsa Sekulic. Pasalnya, ia berstatus sebagai top skor Liga Montenegro musim lalu dengan koleksi 15 gol. Sementara secara keseluruhan, ia sukses menggelontorkan 24 gol dan dua assist dari 55 penampilan di semua kompetisi musim lalu.

Balsa Sekulic menyadari dirinya memikul tanggung jawab besar sebagai penyerang utama Persib Bandung. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang dan memilih untuk fokus memberikan yang terbaik bersama Pangeran Biru.

“Tentu, ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Saat ini, saya berusaha fokus dan bekerja menunjukkan yang terbaik, kata Balsa Sekulic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (14/7/2026).

Balsa Sekulic sendiri sudah menjalani latihan bersama skuad Persib Bandung. Pemain yang pernah membela Timnas Montenegro itu mengaku sangat senang karena mendapat sambutan hangat dari para pemain dan pelatih Pangeran Biru.

"Sangat antusias bisa membela kota ini. Igor (Tolic) sudah beri tahu saya banyak hal dan besarnya harapan dari suporter. Selain itu, semua orang juga sangat baik membantu saya dalam beradaptasi saat ini," ujarnya.

Balsa Sekulic menyampaikan proses adaptasinya berjalan positif. Dia bahkan mengaku menyukai kondisi cuaca Bandung yang dianggap nyaman untuk beraktivitas.

"Tidak banyak yang saya lakukan selain berlatih dan beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dengan cuaca sini. Tapi yang pasti, saya menyukainya. Saya bahkan tidak perlu menyalakan pendingin ruangan karena cuaca di sini yang sangat bagus," pungkasnya.

Editor: Banu Adikara
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