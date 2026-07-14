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Juliana Christy
Selasa, 14 Juli 2026 | 23.23 WIB

Dua Kali Lewati Adu Penalti, Goal Aksis Akhirnya Angkat Trofi Juara U-15

Pemain Goal Aksis dan Cipta Cendikia FA berebut bola pada final U-15 HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 di Kudus. (Istimewa)&nbsp; - Image

Pemain Goal Aksis dan Cipta Cendikia FA berebut bola pada final U-15 HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 di Kudus. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com – Mental juara Goal Aksis Cimahi benar-benar teruji di HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026. Setelah lolos dari drama adu penalti di semifinal, tim asal Jawa Barat itu kembali menang lewat titik putih pada partai final untuk memastikan diri sebagai kampiun kategori U-15. 

Pada laga final di Supersoccer Arena, Kudus, Minggu (12/7), Goal Aksis harus bekerja keras menghadapi Cipta Cendikia Football Academy (CCFA) Bogor. Kedua tim terlibat pertarungan ketat sejak menit awal dengan duel perebutan bola yang banyak terjadi di lini tengah. 

CCFA lebih dulu mengambil inisiatif menyerang, sedangkan Goal Aksis memilih bermain disiplin dengan mengandalkan transisi cepat sebelum melancarkan serangan balik. Saat menguasai bola, Goal Aksis beberapa kali membangun kombinasi umpan pendek yang mampu membawa mereka masuk ke area berbahaya lawan. 

Dian Aprilia Pary, Bilqis Fatimah Az Zahra, Amanda Fitriani, dan Astrid Nahdah Nabilla berkali-kali mengancam gawang CCFA. Namun, penampilan solid kiper Alliya Khairun Nissa membuat peluang-peluang tersebut gagal berbuah gol. Di sisi lain, CCFA juga sempat mengancam lewat tendangan jarak jauh Albianca Raula pada menit ke-16, tetapi bola masih melenceng dari sasaran. 

Memasuki babak kedua, pertandingan tetap berlangsung dalam tempo tinggi. CCFA mulai lebih nyaman mengembangkan permainan dan sempat memaksa Goal Aksis bertahan lebih dalam. Namun, rapatnya pertahanan kedua tim membuat tak ada gol yang tercipta hingga waktu normal berakhir. 

Juara pun harus ditentukan melalui adu penalti. Pada momen krusial itu, Goal Aksis tampil lebih tenang. Empat algojo mereka, yakni Dian Aprilia Pary, Alika Nailah Arkana Oskar, Bilqis Fatimah Az Zahra, dan Amanda Fitriani sukses menuntaskan tugas dari titik putih. 

Sementara CCFA hanya mampu mencetak tiga gol setelah salah satu tendangannya digagalkan kiper sekaligus kapten Goal Aksis, Elbian Defika Aryasatya. Skor 4-3 membawa Goal Aksis mengangkat trofi juara U-15. 

Bilqis Fatimah Az Zahra menyebut keberhasilan tersebut menjadi buah dari kerja keras tim selama menjalani persiapan menuju putaran nasional. “Inilah hasil latihan kami pagi dan sore, setiap hari. Kami buktikan hasilnya di panggung nasional ini,” ujarnya. 

Pelatih Goal Aksis Budi Sufarlan menilai gelar juara menjadi bukti bahwa kerja keras dan kedisiplinan pemain selama ini tidak sia-sia. “Saya ingin meyakinkan kepada pemain kami bahwa usaha keras yang dilibatkan dengan doa serta kerja keras pasti akan mendatangkan hasil yang diinginkan. Untuk fase berikutnya kami tidak akan cepat puas dan ingin terus berkembang,” katanya. 

Keberhasilan tersebut sekaligus melengkapi perjalanan impresif Goal Aksis di fase gugur. Sebelum menjadi juara, mereka juga harus melewati adu penalti saat menyingkirkan Mojang Priangan pada semifinal. Dua kemenangan beruntun lewat titik putih menjadi bukti kuatnya mental bertanding skuad asal Cimahi tersebut. 

Editor: Estu Suryowati
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