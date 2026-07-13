Bernardo Tavares Ingin Pemain Baru Segera Adaptasi, Intensitas Tinggi di Latihan Perdana Persebaya Surabaya

JawaPos.com – Persebaya Surabaya mulai memanasi mesin. Usai libur panjang, Green Force menggelar latihan perdana di Lapangan C Gelora Bung Tomo pada Sabtu (11/7). Latihan dipimpin langsung oleh pelatih Bernardo Tavares. Para pemain anyar juga sudah bergabung, mulai dari Alex Martins, Yuran Fernandes, Miguel Pereira, hingga Ramadhan Sananta.

Meski baru latihan perdana, sesi tersebut digeber dengan intensitas cukup tinggi.

"Kami harus menyeimbangkan latihan fisik, taktik, teknik, dan mental agar pemain siap menghadapi kompetisi dalam waktu yang relatif singkat," ujar Tavares, dikutip dari laman Persebaya.id.

Apalagi, Persebaya bakal menjalani jadwal yang padat. Green Force akan melakoni laga uji coba melawan PSIS Semarang pada 19 Juli, kemudian ambil bagian dalam Piala Presiden 2026. Karena itu, Tavares langsung memberikan porsi latihan taktik.

"Kami mulai menggabungkan aspek fisik dan taktik dalam sesi latihan. Itu karena kami memiliki cukup banyak pemain baru yang harus segera beradaptasi dengan cara bermain tim," jelas pelatih asal Portugal tersebut.

Tavares pun tidak ragu memberikan porsi latihan yang tidak ringan. Sebab, ia memahami betul kondisi para pemainnya.

"Kami mendapat banyak data penting dari hasil pemeriksaan medis dan tes fisik. Itu sangat membantu tim pelatih menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan pemain sehingga proses persiapan bisa berjalan lebih efektif," terangnya.

Bagi Miguel Pereira, latihan perdana berlangsung sangat menyenangkan.

"Latihan berjalan dengan baik dan menjadi momen penting bagi saya untuk mulai mengenal rekan-rekan setim, termasuk tim pelatih," kata pemain asal Portugal itu, dikutip dari laman yang sama.