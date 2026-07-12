Kendal Tornado FC Dikabarkan Bangun Stadion Sendiri, Tanah Milik Anto Van Java di Dejat Exit Tol Pegandon Jadi Calon Lokasi

Pemilik Kendal Tornado FC Junianto atau Anto Van Java. (Istimewa)
JawaPos.com - Rumor mengenai rencana pembangunan stadion baru untuk Kendal Tornado FC kembali menjadi perbincangan di kalangan suporter. Meski belum ada pengumuman resmi dari manajemen klub, sejumlah isyarat yang muncul di media sosial membuat kabar tersebut semakin menarik perhatian.
Perbincangan itu bermula dari unggahan akun Instagram @sport_charlie_tc yang menampilkan video pembangunan kawasan Charlie Sport Salamsari. Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan harapan agar setelah proyek Salamsari selesai, pemilik Kendal Tornado FC, Junianto atau yang akrab disapa Anto Van Java, dapat mempertimbangkan pembangunan stadion baru.
"Setelah Salamsari selesai, bisa dipertimbangkan Pak Bos @anto_van_java cukup 10 ribu atau 15 ribu saja, penguatan infrastruktur lebih penting untuk membangun tim masa depan," tulis akun tersebut dalam keterangannya.
Unggahan itu juga menyoroti konsep pusat latihan yang terintegrasi di Charlie Sport Salamsari. Mulai dari lapangan latihan, fasilitas gym, lapangan futsal hingga masjid dinilai menjadi fondasi penting dalam pembinaan pemain Kendal Tornado FC.
Menurut akun tersebut, konsep tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur olahraga dapat memberikan dampak besar terhadap perkembangan tim dalam jangka panjang. Yang kemudian menjadi perhatian publik adalah respons langsung dari Anto Van Java melalui akun Instagram pribadinya, @anto_van_java. Dia hanya menuliskan satu komentar singkat. "Amin le," ujar dia.
Meski sangat sederhana, komentar tersebut langsung memicu beragam spekulasi dari para suporter. Banyak yang menilai ucapan tersebut sebagai doa sekaligus isyarat bahwa pembangunan stadion memang masuk dalam rencana jangka panjang klub.
Di sisi lain, beredar pula informasi bahwa Anto Van Java telah membeli sebidang tanah di kawasan dekat Exit Tol Pegandon, Kabupaten Kendal. Lokasi tersebut dinilai cukup strategis karena memiliki akses yang mudah dari jalur tol.
Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai rencana pemanfaatan lahan tersebut. Sebagian pihak meyakini lokasi itu berpotensi menjadi calon stadion baru Kendal Tornado FC, sementara yang lain menilai tanah tersebut bisa saja digunakan untuk kepentingan bisnis di luar sepak bola.
Sampai saat ini, manajemen Kendal Tornado FC belum memberikan pernyataan resmi terkait isu pembangunan stadion maupun fungsi lahan yang dikabarkan telah dibeli tersebut. Apabila benar terealisasi, kehadiran stadion milik sendiri tentu akan menjadi langkah besar bagi Kendal Tornado FC.
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