Stefan Keeltjes Dapat Tambahan Amunisi, Kendal Tornado FC Umumkan Susunan Tim Pelatih Untuk Liga 2 musim 2026/2027

Staff pelatih Kendal Tornado FC. (Dok Kendal Tornado FC)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC resmi memperkenalkan susunan lengkap tim pelatih yang akan bertugas mengawal perjalanan klub pada kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.
Komposisi ini disusun sebagai bagian dari evaluasi tim setelah musim lalu, sekaligus untuk memperkuat peluang mewujudkan target promosi ke Liga 1.
Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, mengatakan jajaran kepelatihan musim ini telah disesuaikan dengan kebutuhan tim.
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Selain mempertahankan pelatih kepala Stefan Keeltjes, manajemen juga menambah kekuatan di sektor teknis dengan menghadirkan dua asisten pelatih baru.
"Komposisi tim pelatih ini sudah sesuai kebutuhan dan berdasarkan catatan yang perlu ditambah dari musim lalu. Kami percaya mereka akan membawa tim ini mencapai target, yakni promosi," ujar Heri Sasongko, Jumat (10/7/2026).
Stefan Keeltjes akan didampingi I Wayan Arsana dan Tithan Wulung Suryata sebagai asisten pelatih teknis. Keduanya akan berperan dalam menyusun program latihan, melakukan analisis pertandingan, hingga membantu meningkatkan performa para pemain selama kompetisi berlangsung.
I Wayan Arsana datang dengan pengalaman yang cukup dekat dengan Stefan Keeltjes. Sebelum bergabung dengan Kendal Tornado FC, ia pernah menjadi pelatih kepala Perseden Denpasar dan sempat bekerja bersama Stefan saat menangani Bali United serta Nusantara United.
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Menurut Wayan, keseriusan manajemen menjadi salah satu alasan utama dirinya menerima tawaran bergabung dengan klub asal Kabupaten Kendal tersebut.
"Saya melihat tim ini sedang berkembang dengan manajemen yang sangat serius untuk berprestasi. Itu alasan saya bergabung ke sini dan berharap bisa berkontribusi," katanya.
Sementara itu, Tithan Wulung Suryata juga membawa pengalaman berharga setelah beberapa musim terakhir menjadi bagian dari staf kepelatihan Persis Solo. Kehadirannya sekaligus menghadirkan kisah menarik karena memiliki hubungan sejarah dengan Stefan Keeltjes.
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