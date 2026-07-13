Sah! Mitchell Baker Jadi WNI, Langsung Gabung TC Timnas Indonesia di Bali

JawaPos.com - Pemain keturunan Indoonesia, Mitchell Baker, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Usai sah menjadi WNI, ia langsung bertolak menuju Bali untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026.

Kepastian Mitchell Baker menjadi WNI diungkap langsung oleh Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Noor Korompot. Dia menyampaikan bahwa pemain berusia 19 tahun itu telah mengambil sumpah WNI di kantor Kementerian Hukum, Senin (13/7/2026).

“Pengambilan sumpah Michelle Baker dilaksanakan di Kementerian Hukum, Senin 13 Juli 2026. Pengambilan sumpah kewarganegaraan dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Manajer Timnas Sumardji serta keluarga Mitchel Lee Baker," tulis Noor Korompot dalam instagramnya, Senin (12/7/2026).

Noor Korompot menjelaskan, Mitchell Baker akan langsung bergabung dengan skuad Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menuju Piala AFF 2026. Nama pemain Vermont Green itu sejatinya memang masuk dalam daftar 50 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman.

"Setelah disumpah, Mitchel langsung berangkat ke Bali untuk mengikuti TC Timnas menghadapi Piala AFF," tucapnya.

TC Timnas Indonesia diketahui dibagi menjadi dua fase. Saat ini, pemusatan latihan akan memasuki fase kedua yang berlangsung pada 14-25 Juli 2026. Setelah itu, pelatih John Herdman akan mengerucutkan skuadnya menjadi 26 pemain untuk dibawa ke Piala AFF 2026.

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Piala AFF 2026 dijadwalkan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.