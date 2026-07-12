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Andika Rachmansyah
Senin, 13 Juli 2026 | 00.40 WIB

Mitchell Baker Disumpah WNI Besok, Siap Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Calon pemain Timnas Indonesia, Mitchell Baker. (instagram @_mitchell.baker) - Image

Calon pemain Timnas Indonesia, Mitchell Baker. (instagram @_mitchell.baker)

JawaPos.com - Pemain keturunan Indonesia, Mitchell Baker, akan segera resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Striker berusia 19 tahun itu dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada Senin (13/7/2026) besok.

Kabar tersebut diungkap langsung oleh Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Noor Korompot. Dia mengungkap bahwa proses pengambilan sumpah WNI Mitchell Baker akan dilakukan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta.

“Pengambilan sumpah kewarganegaraan @_mitchell.baker akan dilaksanakan di Kementerian Hukum Senin 13 Juli 2026,” tulis Noor Korompot dalam akun instagram pribadinya @noorkorompotalks, Minggu (12/7/2026).

Proses naturalisasi Mitchell Baker dikebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, pemain yang merumput bersama Vermont Green di Amerika Serikat itu masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026.

“Pemain berdarah Indonesia - Amerika ini akan diplot sebagai striker dalam Piala AFF 2026 yang saat ini tengah dalam pemusatan latihan di Bali. Mitchell sudah memposting sudah berada di Jakarta sejak kemarin,” terang Noor Korompot.

Mitchell Baker memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Maureen Lee Baker. Kakeknya, Han Koen Lie, lahir di Yogyakarta pada 19 Januari 1037, sementara sang nenek, Lie No The Lie, lahir di Semarang pada 27 Mei 1940.

Sebenarnya, bukan hanya Mitchell Baker saja yang sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Melainkan terdapat juga nama Luke Vickery yang telah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Akan tetapi, nama Luke Vickery tidak disebut oleh Noor Korompot untuk mengambil sumpah WNI besok. Pemain Macarthur FC itu juga tidak masuk dalam daftar 50 pemain yang dipanggil John Herdman untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026.

Lain cerita dengan Mitchell Baker, yang namanya masuk dalam daftar 50 pemain. Jika semua prosesnya berjalan mulus, pemain berpostur 196 cm itu pun berpotensi besar akan menjalani debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Editor: Banu Adikara
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