Sandy Walsh Pilih Nomor Punggung 6 di Persib Bandung, Terinspirasi dari Istri

JawaPos.com - Bek anyar Persib Bandung, Sandy Walsh, mengungkap alasan memilih nomor punggung 6 untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027. Dia menyampaikan pemilihan nomor tersebut tak luput dari diskusinya bersama sang istri, Aislinn Konig.

Sandy Walsh menjadi salah satu rekrutan anyar Persib Bandung di bursa transfer Super League 2026/2027. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu diikat kontrak selama tiga musim atau tepatnya hingga 2029.

Bersama Persib Bandung, Sandy Walsh memilih nomor punggung 6, yang sebelumnya dikenakan Robi Darwis. Padahal sebenarnya, ia identik dengan nomor punggung 5. Pemilihan nomor tersebut ternyata memiliki makna mendalam.

Sandy Walsh mengaku terinspirasi dari nomor punggung yang biasa dikenakan dirinya dan sang istri, Aislinn Konig, yang kini tengah mengandung. Aislinn Konig sendiri merupakan pemain Timnas basket Kanada.

“Saya biasa menggunakan nomor punggung 5, istri saya nomor punggungnya 1. Karena istri sedang hamil, 5 plus 1, jadilah saya memilih 6," terang Sandy Walsh, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (12/7/2026).

Meski memiliki cerita khusus di balik pemilihan nomor tersebut, Sandy Walsh menegaskan bahwa nomor punggung bukanlah hal yang paling penting baginya. Menurutnya, yang utama adalah memberikan kontribusi terbaik untuk lambang klub yang berada di dada.

"Bagaimanapun juga kita berjuang untuk emblem di depan, bukan nomor di belakang. Saya senang akhirnya bisa bergabung PERSIB setelah tiga tahun lalu Coach Bojan (Hodak) menghubungi saya," kata Sandy Walsh.

Terlepas dari hal tersebut, Sandy Walsh menjadi satu dari enam rekrutan anyar Persib Bandung di bursa transfer Super League 2026/2027. Adapun kelima pemain lainnya adalah Luka Menalo, Gabriel Mutombo, Ragnar Oratmangoen, Gakuto Notsuda, dan Balsa Sekulic.