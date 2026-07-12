Luciano Guaycochea Antusias Kembali Berlatih, Persib Bandung Fokus Bangun Kebugaran Sambut Musim 2026/2027

Gelandang Persib Bandung, Luciano Guaycochea. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Luciano Guaycochea, menyambut antusias dimulainya kembali sesi latihan bersama setelah menikmati masa libur kompetisi yang berlangsung sekitar satu bulan.
Pemain asal Argentina itu kini mengalihkan fokusnya untuk mengembalikan kondisi fisik agar siap menghadapi musim 2026/2027 yang diprediksi akan menjadi salah satu musim tersibuk bagi Maung Bandung.
Persib Bandung kembali menggelar latihan pada Sabtu, 11 Juli 2026, sebagai bagian dari persiapan pramusim.
Baca Juga:Luka Menalo Takjub Melihat Ribuan Bobotoh Padati Latihan Persib Bandung, Sebut Atmosfernya Luar Biasa
Seluruh pemain mulai menjalani program peningkatan kebugaran sebelum memasuki fase latihan yang lebih intensif menjelang kompetisi resmi.
Luciano Guaycochea, yang akrab disapa Lucho, mengaku senang bisa kembali berkumpul bersama rekan-rekan setim.
Menurutnya, suasana latihan terasa lebih segar karena hadirnya sejumlah wajah baru yang akan memperkuat Persib Bandung musim ini.
"Rasanya menyenangkan bisa kembali berlatih setelah libur panjang. Saya rasa sekitar satu bulan. Ada juga pemain-pemain baru yang datang. Kami sekarang sedang fokus menjalani pramusim," ujar Lucho.
Baca Juga:Minim Menit Bermain di Persib Bandung, Dimas Drajad Dikabarkan Segera Dipinjamkan ke PSS Sleman
Program latihan awal difokuskan untuk membangun kondisi fisik seluruh pemain. Lucho menilai tahap ini menjadi fondasi penting sebelum tim menghadapi jadwal pertandingan yang padat sepanjang musim.
Musim 2026/2027 akan menjadi tantangan besar bagi Persib Bandung. Tim asuhan Igor Tolić dijadwalkan tampil di empat ajang berbeda, yakni Liga 1, Piala Presiden, ASEAN Club Competition, serta kompetisi AFC.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa