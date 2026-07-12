Luciano Guaycochea Antusias Kembali Berlatih, Persib Bandung Fokus Bangun Kebugaran Sambut Musim 2026/2027

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Luciano Guaycochea, menyambut antusias dimulainya kembali sesi latihan bersama setelah menikmati masa libur kompetisi yang berlangsung sekitar satu bulan.

Pemain asal Argentina itu kini mengalihkan fokusnya untuk mengembalikan kondisi fisik agar siap menghadapi musim 2026/2027 yang diprediksi akan menjadi salah satu musim tersibuk bagi Maung Bandung.

Persib Bandung kembali menggelar latihan pada Sabtu, 11 Juli 2026, sebagai bagian dari persiapan pramusim.

Seluruh pemain mulai menjalani program peningkatan kebugaran sebelum memasuki fase latihan yang lebih intensif menjelang kompetisi resmi.

Luciano Guaycochea, yang akrab disapa Lucho, mengaku senang bisa kembali berkumpul bersama rekan-rekan setim.

Menurutnya, suasana latihan terasa lebih segar karena hadirnya sejumlah wajah baru yang akan memperkuat Persib Bandung musim ini.

"Rasanya menyenangkan bisa kembali berlatih setelah libur panjang. Saya rasa sekitar satu bulan. Ada juga pemain-pemain baru yang datang. Kami sekarang sedang fokus menjalani pramusim," ujar Lucho.

Program latihan awal difokuskan untuk membangun kondisi fisik seluruh pemain. Lucho menilai tahap ini menjadi fondasi penting sebelum tim menghadapi jadwal pertandingan yang padat sepanjang musim.