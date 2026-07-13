Leonard Tupamahu Ingin Angkat Piala Bersama Deltras FC, Minta Pemain Cepat Beradaptasi Filosofi Baru

Deltras FC menunjuk Leonard Tupamahu sebagai head coach baru. (Dok. Antara)
JawaPos.com – Deltras FC menunjuk Leonard Tupamahu sebagai head coach baru. Bagi pelatih yang akrab disapa Leo itu, menerima pinangan manajemen The Lobster merupakan keputusan tepat.
"Karena Deltras FC adalah klub yang serius. Pak Amir sebagai CEO memperlakukan saya seperti keluarga," kata Leo.
Kedekatan emosional itu semakin menguatkan keyakinannya untuk menukangi Deltras FC. Apalagi, The Lobster merupakan salah satu klub legendaris dengan basis suporter yang fanatik. Karena itu, ia ingin memberikan yang terbaik bagi The Lobster.
"Saya ingin para pemain bisa cepat beradaptasi dengan filosofi yang saya terapkan, yaitu tantangan sepak bola modern saat ini," kata mantan pelatih Persiba Balikpapan tersebut.
Menurutnya, penerapan sepak bola modern sangat penting.
"Karena para pemain harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan di lapangan. Tentunya agar Deltras FC bisa bermain lebih baik, menarik, dan menghibur suporter yang datang ke stadion," tambah pelatih kelahiran 9 Juli 1983 itu.
Lalu, apa target Leo bersama The Lobster musim ini?
"Saya berharap tim bisa lebih baik lagi dibanding musim lalu. Sebagai atlet dan insan olahraga, kami harus memiliki target setinggi-tingginya, yaitu menjadi juara dan mengangkat piala," tegasnya.
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