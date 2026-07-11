Atmosfer GBT Bikin Merinding! Gledson Paixao Bongkar Alasan Gabung Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan gelandang asal Brasil, Gledson Paixao, untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Pemain berusia 31 tahun itu mengaku langsung menerima tawaran Green Force setelah merasakan sendiri dahsyatnya atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo saat masih menjadi lawan, sekaligus bertekad membantu tim bersaing di papan atas musim ini.

Mengapa Gledson Paixao Langsung Menerima Tawaran Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya resmi mengamankan jasa Gledson Paixao sebagai bagian dari penguatan skuad menyongsong kompetisi Super League 2026/2027.

Gelandang asal Brasil tersebut menandatangani kontrak berdurasi satu musim dengan opsi perpanjangan untuk musim berikutnya.

Kehadiran Gledson menjadi langkah strategis Green Force dalam memperkuat lini tengah sekaligus menyempurnakan komposisi tim sesuai kebutuhan pelatih.

Pengalamannya di kompetisi Super League musim lalu diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan, karakter kuat, dan kepemimpinan di atas lapangan.

Bagi Gledson, keputusan menerima pinangan Persebaya Surabaya tidak membutuhkan waktu lama.

Ia mengaku memang menyukai tantangan, terlebih kesempatan bergabung datang dari salah satu klub dengan basis suporter terbesar di Indonesia.

"Saya adalah orang yang menyukai tantangan, jadi ketika kesempatan datang untuk bergabung dengan Persebaya, saya langsung menerimanya. Saya ingin menghadapi tantangan ini dan memberikan hasil terbaik bersama mereka," tandasnya.