Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 11 Juli 2026 | 20.04 WIB

Atmosfer GBT Bikin Merinding! Gledson Paixao Bongkar Alasan Gabung Persebaya Surabaya

Gelandang asal Brasil Gledson Paixao resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya dan mengaku terkesan dengan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo serta dukungan Bonek dan Bonita. (Dok. Persebaya) - Image

Gelandang asal Brasil Gledson Paixao resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya dan mengaku terkesan dengan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo serta dukungan Bonek dan Bonita. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan gelandang asal Brasil, Gledson Paixao, untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Pemain berusia 31 tahun itu mengaku langsung menerima tawaran Green Force setelah merasakan sendiri dahsyatnya atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo saat masih menjadi lawan, sekaligus bertekad membantu tim bersaing di papan atas musim ini.

Mengapa Gledson Paixao Langsung Menerima Tawaran Persebaya Surabaya?

Persebaya Surabaya resmi mengamankan jasa Gledson Paixao sebagai bagian dari penguatan skuad menyongsong kompetisi Super League 2026/2027.

Gelandang asal Brasil tersebut menandatangani kontrak berdurasi satu musim dengan opsi perpanjangan untuk musim berikutnya.

Kehadiran Gledson menjadi langkah strategis Green Force dalam memperkuat lini tengah sekaligus menyempurnakan komposisi tim sesuai kebutuhan pelatih.

Pengalamannya di kompetisi Super League musim lalu diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan, karakter kuat, dan kepemimpinan di atas lapangan.

Bagi Gledson, keputusan menerima pinangan Persebaya Surabaya tidak membutuhkan waktu lama.

Ia mengaku memang menyukai tantangan, terlebih kesempatan bergabung datang dari salah satu klub dengan basis suporter terbesar di Indonesia.

"Saya adalah orang yang menyukai tantangan, jadi ketika kesempatan datang untuk bergabung dengan Persebaya, saya langsung menerimanya. Saya ingin menghadapi tantangan ini dan memberikan hasil terbaik bersama mereka," tandasnya.

Apa yang Membuat Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo Begitu Berkesan?

Sebelum resmi berseragam Green Force, Gledson sudah lebih dulu mengenal atmosfer sepak bola Surabaya ketika membela PSM Makassar.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Digembleng di Eropa! Adaptasi Jadi Pekerjaan Rumah Miguel Pereira di Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Digembleng di Eropa! Adaptasi Jadi Pekerjaan Rumah Miguel Pereira di Persebaya Surabaya

Sabtu, 11 Juli 2026 | 19.12 WIB

Terus Percaya! Miguel Pereira Kirim Pesan Menyentuh ke Bonek, Siap Berjuang Demi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Terus Percaya! Miguel Pereira Kirim Pesan Menyentuh ke Bonek, Siap Berjuang Demi Persebaya Surabaya

Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.59 WIB

Miguel Pereira Seperti di Rumah Sendiri, Senjata Baru Persebaya Surabaya Ramaikan Super League 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Miguel Pereira Seperti di Rumah Sendiri, Senjata Baru Persebaya Surabaya Ramaikan Super League 2026/2027

Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore