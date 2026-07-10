Walber Mota Pilih Persebaya, Bek Brasil Ini Tak Sabar Rasakan Atmosfer Bonek di Gelora Bung Tomo

Bek asal Brasil Walber Mota resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk memperkuat lini pertahanan Green Force pada Super League 2026/2027. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya kembali memperkuat skuadnya untuk menghadapi Super League musim 2026/2027.
Kali ini, Green Force resmi memperkenalkan bek asal Brasil, Jose Walber Mota de Amorim atau yang lebih dikenal sebagai Walber Mota, sebagai rekrutan terbaru.
Kehadiran pemain berusia 29 tahun itu menjadi bagian dari upaya Persebaya membangun tim yang lebih kompetitif. Walber diproyeksikan menjadi salah satu andalan di lini pertahanan sekaligus menambah kedalaman skuad yang akan menjalani musim panjang.
Sebelum mengumumkan Walber, Persebaya sudah lebih dahulu mendatangkan 11 pemain anyar yang terdiri dari lima pemain asing dan enam pemain lokal.
Bergabungnya bek asal Brasil tersebut semakin melengkapi komposisi tim yang tengah dipersiapkan untuk bersaing di papan atas kompetisi.
Walber membawa pengalaman yang cukup panjang selama berkarier di Brasil. Ia pernah membela sejumlah klub, di antaranya Botafogo, Athletico Paranaense, Guarani, hingga Vasco da Gama.
Pengalaman itu membuatnya terbiasa tampil dalam atmosfer persaingan yang ketat.
Karier internasionalnya dimulai pada 2024 saat menerima tawaran Nam Dinh FC di Vietnam.
Bersama klub tersebut, Walber tampil konsisten dan ikut membantu tim bersaing hingga tampil di AFC Champions League Two.
Pengalaman bermain di kompetisi Asia menjadi nilai tambah bagi pemain kelahiran 12 Juni 1997 tersebut.
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