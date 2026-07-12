Puzzle Hampir Lengkap, Gledson Paixao Jadi Pemain Asing ke-10 Persebaya Surabaya

JawaPos.com – Puzzle pemain asing Persebaya hampir lengkap. Kemarin (11/7), Green Force memperkenalkan pemain asing ke-10, yakni Gledson Paixao.

Gledson berposisi sebagai gelandang tengah. Pemain berusia 31 tahun itu dikontrak selama semusim dengan opsi perpanjangan.

"Menurut saya, sulit meminta sambutan yang lebih baik dari ini. Saya benar-benar bahagia dengan cara saya diterima di sini," ujarnya seperti dilansir Persebaya.id.

Gledson sebenarnya sudah tidak asing dengan sepak bola Indonesia. Musim lalu, dia memperkuat PSM Makassar. Tampil dalam 22 pertandingan dengan catatan 1 gol dan 1 assist.

Pemain asal Brasil itu musim lalu juga sempat merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dia paham betul bagaimana passion suporter Persebaya dalam mendukung tim kesayangannya.

"Saya berharap Bonek dan Bonita terus memberikan dukungan kepada tim. Dengan kebersamaan dan kerja keras, saya yakin kita bisa mencapai target-target besar yang sudah kami tetapkan musim ini," tuturnya.

Gledson juga memahami tekanan yang bakal didapat selama membela Persebaya. Dia mengerti akan dituntut untuk memberikan yang terbaik di tiap pertandingan.

"Saya adalah orang yang menyukai tantangan, jadi ketika kesempatan datang untuk bergabung dengan Persebaya, saya langsung menerimanya. Saya ingin menghadapi tantangan ini dan memberikan hasil terbaik bersama mereka," terangnya.

Sebelum memperkenalkan Gledson, pada Jumat (10/7) malam Persebaya juga memperkenalkan pemain asing barunya, yakni Walber Mota. Pemain yang juga berasal dari Brasil itu berposisi sebagai bek.