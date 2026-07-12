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Andre Rizal Hanafi
Senin, 13 Juli 2026 | 04.08 WIB

Luka Menalo Takjub Melihat Ribuan Bobotoh Padati Latihan Persib Bandung, Sebut Atmosfernya Luar Biasa

Luka Menalo. (Istimewa) - Image

Luka Menalo. (Istimewa)

JawaPos.com - Rekrutan anyar Persib Bandung, Luka Menalo, mengaku terkesan dengan atmosfer yang ia rasakan sejak bergabung bersama skuad Maung Bandung.

Penyerang asal Bosnia dan Herzegovina itu menyebut dukungan ribuan Bobotoh yang hadir menyaksikan sesi latihan menjadi pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.

Persib Bandung menggelar sesi latihan di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/7/2026).

Latihan tersebut kembali dipadati Bobotoh yang datang untuk memberikan dukungan langsung kepada para pemain menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Usai mengikuti latihan, Menalo mengaku masih beradaptasi dengan program yang diberikan tim pelatih.

Menurutnya, dua hari pertama latihan memang cukup berat karena menjadi bagian dari persiapan fisik menghadapi musim yang padat.

Pemain berusia 30 tahun itu mengatakan kondisi tersebut merupakan hal yang normal dalam masa pramusim. Ia menyebut seluruh pemain sedang dipersiapkan untuk menghadapi sejumlah agenda penting, mulai dari Piala Presiden hingga kompetisi AFC Champions League Two.

Meski latihan berlangsung dengan intensitas tinggi, Menalo mengaku menikmati setiap prosesnya. Ia optimistis program yang dijalani saat ini akan membantu tim tampil maksimal ketika kompetisi resmi dimulai.

Lebih lanjut, Menalo juga mengungkapkan alasan yang membuatnya mantap menerima tawaran Persib Bandung.

Editor: Banu Adikara
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