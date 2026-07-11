Digembleng di Eropa! Adaptasi Jadi Pekerjaan Rumah Miguel Pereira di Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi mendatangkan winger asal Portugal, Miguel Pereira, untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Pemain berusia 27 tahun itu datang dengan bekal pengalaman panjang di kompetisi Eropa, tetapi mengakui proses adaptasi terhadap karakter sepak bola Indonesia menjadi tantangan terbesar agar bisa segera memberi dampak bagi Green Force.

Kehadiran Miguel Pereira menjadi bagian dari upaya Persebaya Surabaya membangun skuad yang semakin kompetitif menghadapi ketatnya persaingan musim depan.

Dengan usia yang masih produktif dan pengalaman bermain di Eropa, ia diharapkan mampu menghadirkan kreativitas sekaligus ketajaman di sektor penyerangan.

Mengapa Adaptasi Menjadi Tantangan Terbesar Miguel Pereira? Miguel Pereira menilai pengalaman bermain di Eropa menjadi modal penting, tetapi ia sadar sepak bola Indonesia memiliki karakter yang berbeda.

Karena itu, proses adaptasi menjadi pekerjaan rumah utama sebelum mampu menunjukkan kualitas terbaik bersama Persebaya Surabaya.

Menurut Pereira, sepak bola Eropa lebih menekankan aspek taktis dan detail permainan.

Sementara itu, ia memahami kompetisi di Indonesia memiliki ritme, intensitas, dan karakter tersendiri sehingga membutuhkan penyesuaian dalam waktu singkat.

"Ya, saya pikir pengalaman saya bermain di Eropa akan sangat membantu,” jelas Miguel Pereira, Rabu (8/7/2026).