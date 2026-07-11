Terus Percaya! Miguel Pereira Kirim Pesan Menyentuh ke Bonek, Siap Berjuang Demi Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan winger asal Portugal, Miguel Pereira, untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Pemain berusia 27 tahun itu langsung menyampaikan pesan khusus kepada Bonek dan Bonita agar terus memberikan dukungan karena ia bersama seluruh tim siap berjuang demi memenuhi target besar klub.

Persebaya Surabaya terus memperkuat skuad menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Kehadiran Miguel Pereira menjadi tambahan amunisi penting di sektor penyerangan sekaligus menunjukkan keseriusan Green Force membangun tim yang lebih kompetitif musim ini.

Mengapa Miguel Pereira Langsung Terpikat dengan Persebaya Surabaya? Miguel Pereira mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran Persebaya Surabaya.

Baginya, Green Force merupakan salah satu klub terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang serta dukungan suporter yang luar biasa.

Pemain asal Peso da Regua, Portugal, tersebut mengaku sudah mengetahui besarnya loyalitas Bonek dan Bonita sebelum resmi bergabung.

Hal itu membuatnya semakin termotivasi memberikan kemampuan terbaik sejak hari pertama mengenakan seragam Persebaya Surabaya.

Menurut Pereira, kekuatan sebuah klub bukan hanya ditentukan kualitas pemain di lapangan, tetapi juga dukungan yang diberikan suporter di setiap pertandingan.