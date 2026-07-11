Terus Percaya! Miguel Pereira Kirim Pesan Menyentuh ke Bonek, Siap Berjuang Demi Persebaya Surabaya

Winger anyar Persebaya Surabaya Miguel Pereira mengajak Bonek dan Bonita terus memberikan dukungan menjelang Super League 2026/2027. (Instagram @futebolclubefelgueiras)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan winger asal Portugal, Miguel Pereira, untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Pemain berusia 27 tahun itu langsung menyampaikan pesan khusus kepada Bonek dan Bonita agar terus memberikan dukungan karena ia bersama seluruh tim siap berjuang demi memenuhi target besar klub.
Persebaya Surabaya terus memperkuat skuad menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.
Kehadiran Miguel Pereira menjadi tambahan amunisi penting di sektor penyerangan sekaligus menunjukkan keseriusan Green Force membangun tim yang lebih kompetitif musim ini.
Miguel Pereira mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran Persebaya Surabaya.
Baginya, Green Force merupakan salah satu klub terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang serta dukungan suporter yang luar biasa.
Pemain asal Peso da Regua, Portugal, tersebut mengaku sudah mengetahui besarnya loyalitas Bonek dan Bonita sebelum resmi bergabung.
Hal itu membuatnya semakin termotivasi memberikan kemampuan terbaik sejak hari pertama mengenakan seragam Persebaya Surabaya.
Menurut Pereira, kekuatan sebuah klub bukan hanya ditentukan kualitas pemain di lapangan, tetapi juga dukungan yang diberikan suporter di setiap pertandingan.
Baca Juga:Miguel Pereira Seperti di Rumah Sendiri, Senjata Baru Persebaya Surabaya Ramaikan Super League 2026/2027
Karena itu, ia berharap hubungan antara pemain dan pendukung dapat berjalan erat sepanjang musim.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!