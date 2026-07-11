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Andika Rachmansyah
Minggu, 12 Juli 2026 | 04.31 WIB

John Herdman Antusias Pimpin Timnas Indonesia vs Vietnam, Nantikan Duel Lawan Malaysia!

John Herdman. (Istimewa) - Image

John Herdman. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, antusias menatap duel melawan Vietnam di Piala AFF 2026. Selain itu, ia juga menantikan laga menghadapi Malaysia, yang juga merupakan rival Skuad Garuda.

Piala AFF 2026 akan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Duel melawan Vietnam bisa dikatakan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti pencinta sepak bola Tanah Air. Sebab, Timnas Indonesia dikenal memiliki rivalitas dengan skuad The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Sebagai pelatih, Herdman pun juga sangat menantikan duel melawan Vietnam. Juru taktik asal Inggris itu menyebut pertandingan melawan The Golden Star Warriors menjadi ujian yang bagus buat Timnas Indonesia.

“Kami bersemangat tentang itu. Itu lawan yang bagus bagi kami
untuk menguji diri kami sendiri,” ujar Herdman di Bali, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam sendiri baru akan tersaji di matchday ketiga Grup A. Dalam laga tersebut, Skuad Garuda bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Pakansari, Bogor, pada 3 Agustus 2026.

Di sisi lain, Herdman juga menantikan duel Timnas Indonesia melawan Malaysia. Pasalnya, pertandingan tersebut menjadi salah satu laga bergengsi di Asia Tenggara.

“Tapi kami juga akan menyukai pertandingan melawan Malaysia, kapan pun Indonesia dapat kesempatan melawan Malaysia,” kata Herdman.

Duel Timnas Indonesia kontra Malaysia bisa saja tercipta di fase gugur. Pasalnya, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- tergabung dalam Grup B bersama Thailand, Laos, Filipina, dan Myanmar.

Editor: Banu Adikara
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