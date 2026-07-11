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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 12 Juli 2026 | 04.14 WIB

Persib Bandung Dirumorkan Mengincar Egy Maulana Vikri! Winger Timnas Indonesia Berpeluang Berseragam Maung Bandung

Egy Maulana Vikri. (Istimewa) - Image

Egy Maulana Vikri. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali dikaitkan dengan nama besar pada bursa transfer jelang musim 2026/2027. 

Kali ini, Maung Bandung disebut memasukkan winger Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, ke dalam daftar pemain yang ingin didatangkan untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi domestik dan pentas Asia.

Kabar tersebut menyebutkan bahwa proses komunikasi antara pihak Persib dan kubu pemain tengah berlangsung. 

Meski belum ada pengumuman resmi, nama Egy disebut menjadi salah satu target utama yang diincar untuk menambah kualitas lini serang tim asuhan Igor Tolić.

Jika transfer itu benar-benar terwujud, Persib berpotensi mendapatkan salah satu pemain lokal dengan pengalaman internasional paling lengkap di generasinya. 

Egy pernah menimba pengalaman di kompetisi Eropa bersama Lechia Gdańsk di Polandia, FK Senica, hingga ViOn Zlaté Moravce di Slovakia sebelum kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Dewa United.

Sejak memperkuat Dewa United, performa pemain berusia 25 tahun tersebut terus mengalami peningkatan. 

Hingga April 2026, ia telah mencatatkan 94 penampilan dengan torehan 21 gol di semua kompetisi. Kontribusi tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di lini depan klub berjuluk Banten Warriors.

Di level internasional, Egy juga masih menjadi bagian penting Timnas Indonesia. Ia telah mengoleksi puluhan penampilan bersama tim senior sejak debut pada 2018. 

Editor: Banu Adikara
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