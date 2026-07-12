2 Kali Cetak Brace di EPA U-20! Statistik Ngeri Dimas Adi, Bomber Muda Anyar Persebaya Surabaya Siap Menggebrak

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi merekrut striker muda Indonesia, Dimas Adi Prasetyo, untuk menghadapi musim 2026/2027.

Penyerang berusia 18 tahun asal Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, itu datang dengan modal delapan gol dalam 15 pertandingan Elite Pro Academy (EPA) Super League U-20 bersama PSM Makassar, termasuk dua kali mencetak brace yang menunjukkan naluri tajamnya di depan gawang.

Persebaya Surabaya memperkenalkan Dimas Adi sebagai salah satu talenta muda terbaik Indonesia yang diproyeksikan menjadi investasi jangka panjang.

Perekrutan ini sekaligus mempertegas komitmen Green Force memberi ruang bagi pemain muda potensial berkembang di level tertinggi.

Melalui akun resminya, Persebaya Surabaya menyampaikan antusiasme menyambut kedatangan sang penyerang muda. Klub juga mengonfirmasi Dimas langsung bergabung dalam sesi latihan perdana bersama skuad utama.

"Persebaya merekrut bintang muda timnas U-19 Dimas Adi. Rising star kelahiran Parigi Moutong, Sulteng, itu sudah bergabung dalam sesi latihan perdana hari ini."

"Bersama Garuda Muda di ASEAN U-19 Boys Championship 2026, Dimas mencetak 2 gol dari 5 penampilan. Sebelumnya ia juga bermain di timnas U-17. Di klub sebelumnya, Dimas mencetak delapan gol dari 15 kali penampilan di Elite Pro Academy U-20."