Pelatih Persebaya Fokus Kenali Karakter Pemain Pada Latihan Perdana

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (tengah) memimpin latihan perdana tim di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (11/7/2026). ANTARA/HO-Media Officer Persebaya
JawaPos.com - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memanfaatkan latihan perdana bersama skuad Green Force untuk mengenali karakter setiap pemain sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027, dikutip dari ANTARA.
"Target saya adalah mencoba menganalisis kondisi para pemain dan melihat karakteristik yang mereka miliki. Melihat pertandingan, latihan, dan perilaku mereka di ruang ganti adalah hal yang berbeda," kata Tavares di Surabaya, Sabtu.
Ia menjelaskan, pengamatan langsung selama latihan menjadi bagian penting dalam memahami setiap individu di dalam skuad.
Menurut pelatih asal Portugal itu, membangun tim tidak hanya bergantung pada kualitas teknis pemain, tetapi juga pemahaman terhadap sikap, karakter, dan dinamika antarpemain.
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Ia menambahkan bahwa sepak bola merupakan permainan kolektif sehingga seluruh pemain harus mampu bekerja sama demi mencapai target tim.
Oleh karena itu, lanjutnya, proses mengenal karakter pemain menjadi fondasi untuk membangun kekompakan Persebaya pada musim ini.
Selain itu, Tavares juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan hasil positif yang diraih pada musim sebelumnya.
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"Setiap pertandingan memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, kami harus tetap rendah hati dan menjaga fokus dalam menjalani persiapan," tuturnya.
Pada latihan perdana itu, juga diikuti pemain anyar asal Brasil Walber Mota, yang memperkuat sektor pertahanan sekaligus menambah kedalaman skuad dalam mengarungi kompetisi musim 2026/2027.
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