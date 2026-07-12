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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 12 Juli 2026 | 15.53 WIB

Miguel Pereira Langsung Terpikat! Gelandang Portugal Antusias Jalani Awal Spesial Bersama Persebaya Surabaya

Miguel Pereira menjalani latihan perdana bersama Persebaya Surabaya di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo sebagai awal adaptasi menghadapi musim 2026/2027. (Persebaya) - Image

Miguel Pereira menjalani latihan perdana bersama Persebaya Surabaya di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo sebagai awal adaptasi menghadapi musim 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memulai persiapan menghadapi musim 2026/2027 dengan menggelar latihan perdana di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (11/7/2026).

Momen tersebut menjadi pengalaman pertama bagi gelandang anyar asal Portugal, Miguel Pereira, yang mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama Green Force sekaligus beradaptasi dengan lingkungan dan filosofi permainan tim.

Mengapa latihan perdana begitu berkesan bagi Miguel Pereira?

Latihan perdana menjadi langkah penting bagi Miguel Pereira untuk mengenal kehidupan barunya di Persebaya Surabaya.

Gelandang berusia 27 tahun itu langsung berusaha membangun chemistry dengan rekan setim sekaligus memahami metode latihan yang diterapkan pelatih Bernardo Tavares.

Pemain asal Portugal tersebut mengaku kesan pertamanya sangat positif meski harus menghadapi tantangan beradaptasi di lingkungan baru.

Baginya, proses tersebut merupakan bagian penting untuk memulai perjalanan bersama klub yang akan dibelanya pada musim 2026/2027.

"Latihan hari ini berjalan dengan bagus dan menjadi momen penting bagi saya untuk mulai mengenal rekan-rekan setim serta tim pelatih,” ujar Miguel.

“Memang tidak mudah, tetapi saya berharap ini menjadi awal dari sesuatu yang spesial bersama Persebaya.”

Editor: Edi Yulianto
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