Pemain Baru Harus Cepat Adaptasi! Bernardo Tavares Langsung Gas Latihan Perdana Persebaya Surabaya

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memimpin latihan perdana skuad Green Force di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo sebagai persiapan menghadapi musim 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memulai persiapan menghadapi musim 2026/2027 dengan menggelar latihan perdana di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (11/7/2026).
Sesi yang dipimpin langsung pelatih Bernardo Tavares itu menjadi langkah awal membangun kekompakan tim, sekaligus mempercepat adaptasi para pemain baru menjelang agenda padat yang sudah menanti.
Mengapa Bernardo Tavares Langsung Memadukan Latihan Fisik dan Taktik?
Persebaya Surabaya mengawali fase latihan penuh setelah seluruh pemain menyelesaikan rangkaian pemeriksaan medis dan tes performa fisik dalam beberapa hari terakhir.
Program tersebut menjadi fondasi tim pelatih dalam menyusun materi latihan sesuai kondisi masing-masing pemain.
Sebelumnya, skuad Green Force menjalani medical check-up terintegrasi melalui kerja sama dengan Mayapada Hospital Surabaya.
Para pemain juga mengikuti serangkaian pengukuran kemampuan fisik menggunakan perangkat sports science VALD Performance sehingga tim pelatih memperoleh data yang lebih lengkap.
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Bernardo Tavares mengaku puas dengan persiapan yang dilakukan manajemen sebelum latihan dimulai.
Menurut pelatih asal Portugal itu, data hasil pemeriksaan medis dan tes fisik sangat membantu dalam menyusun program latihan yang lebih efektif.
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