Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 12 Juli 2026 | 04.18 WIB

22 Pemain Ikuti Latihan Perdana Persib Bandung, Igor Tolic Langsung Matangkan Persiapan untuk Liga 1 Musim 2026/2027

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung resmi memulai persiapan menyambut musim 2026/2027 dengan menggelar latihan perdana di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (11/7/2026) sore.

Sesi latihan tersebut menjadi momen pertama pelatih anyar Igor Tolic memimpin langsung skuad Maung Bandung.

Sebanyak 22 pemain hadir mengikuti latihan yang dimulai pukul 16.00 WIB. Sejumlah wajah baru langsung bergabung bersama tim, di antaranya Luka Menalo, Gabriel Mutombo, dan Balsa Sekulic. Selain itu, dua asisten pelatih, Zlatko Runje dan Karlo Reinholz, juga mulai menjalankan tugas mendampingi Igor Tolic.

Latihan perdana lebih difokuskan pada proses adaptasi antarpemain sekaligus memperkenalkan filosofi permainan yang akan diterapkan tim pelatih.

Waktu persiapan yang cukup singkat membuat Persib Bandung harus segera membangun kekompakan sebelum menjalani agenda resmi.

Igor Tolic mengatakan timnya tidak memiliki banyak waktu karena Piala Presiden 2026 sudah semakin dekat. Oleh karena itu, setiap sesi latihan akan dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh pemain saling memahami karakter rekan setimnya.

Menurut Tolic, para pemain harus mulai mengenal posisi, kebiasaan bermain, hingga kaki dominan masing-masing rekan agar kerja sama di lapangan bisa terbentuk secepat mungkin. Ia menilai proses tersebut menjadi fondasi penting sebelum memasuki pertandingan kompetitif.

Selain para pemain inti, beberapa pemain yang musim lalu menjalani masa peminjaman juga tampak kembali bergabung dalam latihan. Mereka adalah Henhen Herdiana, Hamra Hehanusa, dan Adzikry Fadillah.

Tolic memastikan ketiga pemain tersebut masih menjadi bagian dari Persib Bandung. Karena itu, mereka tetap dipersilakan mengikuti program latihan bersama tim utama dibanding harus berlatih secara mandiri di luar klub.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Persib Bandung Dirumorkan Mengincar Egy Maulana Vikri! Winger Timnas Indonesia Berpeluang Berseragam Maung Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Dirumorkan Mengincar Egy Maulana Vikri! Winger Timnas Indonesia Berpeluang Berseragam Maung Bandung

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.14 WIB

AFC Resmi Ubah Jadwal Persib vs Manila Digger di Play-off ACL Two 2026, Ini Alasanya - Image
Sepak Bola Indonesia

AFC Resmi Ubah Jadwal Persib vs Manila Digger di Play-off ACL Two 2026, Ini Alasanya

Sabtu, 11 Juli 2026 | 06.14 WIB

Bentrok dengan Jadwal Timnas Indonesia, Persib Bandung Andalkan Pemain Muda dan Asing di Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bentrok dengan Jadwal Timnas Indonesia, Persib Bandung Andalkan Pemain Muda dan Asing di Piala Presiden 2026

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore