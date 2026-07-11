22 Pemain Ikuti Latihan Perdana Persib Bandung, Igor Tolic Langsung Matangkan Persiapan untuk Liga 1 Musim 2026/2027

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung resmi memulai persiapan menyambut musim 2026/2027 dengan menggelar latihan perdana di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (11/7/2026) sore.
Sesi latihan tersebut menjadi momen pertama pelatih anyar Igor Tolic memimpin langsung skuad Maung Bandung.
Sebanyak 22 pemain hadir mengikuti latihan yang dimulai pukul 16.00 WIB. Sejumlah wajah baru langsung bergabung bersama tim, di antaranya Luka Menalo, Gabriel Mutombo, dan Balsa Sekulic. Selain itu, dua asisten pelatih, Zlatko Runje dan Karlo Reinholz, juga mulai menjalankan tugas mendampingi Igor Tolic.
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Latihan perdana lebih difokuskan pada proses adaptasi antarpemain sekaligus memperkenalkan filosofi permainan yang akan diterapkan tim pelatih.
Waktu persiapan yang cukup singkat membuat Persib Bandung harus segera membangun kekompakan sebelum menjalani agenda resmi.
Igor Tolic mengatakan timnya tidak memiliki banyak waktu karena Piala Presiden 2026 sudah semakin dekat. Oleh karena itu, setiap sesi latihan akan dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh pemain saling memahami karakter rekan setimnya.
Menurut Tolic, para pemain harus mulai mengenal posisi, kebiasaan bermain, hingga kaki dominan masing-masing rekan agar kerja sama di lapangan bisa terbentuk secepat mungkin. Ia menilai proses tersebut menjadi fondasi penting sebelum memasuki pertandingan kompetitif.
Selain para pemain inti, beberapa pemain yang musim lalu menjalani masa peminjaman juga tampak kembali bergabung dalam latihan. Mereka adalah Henhen Herdiana, Hamra Hehanusa, dan Adzikry Fadillah.
Tolic memastikan ketiga pemain tersebut masih menjadi bagian dari Persib Bandung. Karena itu, mereka tetap dipersilakan mengikuti program latihan bersama tim utama dibanding harus berlatih secara mandiri di luar klub.
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