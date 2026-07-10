AFC Resmi Ubah Jadwal Persib vs Manila Digger di Play-off ACL Two 2026, Ini Alasanya

JawaPos.com - Kabar terbaru datang untuk Persib Bandung yang akan tampil di babak play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi mengubah jadwal pertandingan Persib melawan wakil Filipina, Manila Digger.

Sebelumnya, duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Namun, berdasarkan keputusan terbaru AFC, pertandingan kini digeser menjadi 31 Agustus 2026.

Perubahan jadwal ini dilakukan karena tanggal sebelumnya bertepatan dengan agenda ASEAN Cup Hyundai yang diikuti sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Baik Persib maupun Manila Digger memiliki cukup banyak pemain yang mendapat panggilan memperkuat tim nasional masing-masing sehingga dikhawatirkan tidak dapat tampil bersama klub.

Dengan penyesuaian tersebut, kedua tim diharapkan dapat menurunkan kekuatan terbaik saat memperebutkan tiket menuju fase utama ACL Two musim 2026/2027.

Meski begitu, keputusan AFC ternyata memunculkan konsekuensi baru. Jadwal terbaru justru berbenturan dengan agenda yang dimiliki Manila Digger di kompetisi regional ASEAN.

Klub asal Filipina tersebut dijadwalkan menjalani leg pertama babak play-off Kualifikasi Shopee Cup melawan wakil Brunei Darussalam, Kasuka, pada 1 September 2026.