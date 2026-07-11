Jacksen Tiago Sebut Indonesia Punya Stok Gelandang Muda Putri Melimpah

JawaPos.com - Tim Talent Scouting Hydroplus Soccer League All-Stars 2025/2026, Jacksen Ferreira Tiago, menyebut Indonesia memiliki stok gelandang muda putri yang melimpah, setelah dirinya memantau pemain selama proses seleksi menuju Srikandi Merdeka Cup 2026, 14-23 Agustus, dikutip dari ANTARA.

Dia mengungkapkan, sektor gelandang menjadi posisi dengan potensi paling menonjol dari para pemain yang dipantau untuk kebutuhan dua tim nasional U16 putri yang berlaga nanti.

"Saat ini dari saya sudah ada beberapa nama yang akan disodorkan, mungkin sekitar 20-an pemain dan kebanyakan di gelandang, kemudian belakang juga ada, namun potensi terbesar terletak di sektor tengah," kata Jacksen di sela memantau pertandingan semifinal kategori U15 dalam HSL All-Stars 2025/2026, di Supersoccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu.

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Bersama pelatih Timo Scheunemann dan Takumi Taniguchi (Taki), dia membantu menyusun daftar pemain yang akan dipanggil mengikuti pemusatan latihan (TC).

Menurut pelatih asal Brasil itu, hasil pemantauan selama hampir sepekan telah menunjukkan bahwa banyak pemain muda memiliki kualitas individu yang menjanjikan.

Jacksen menilai pembinaan yang berkelanjutan menjadi faktor penting agar para pemain tersebut mampu berkembang hingga menembus tim nasional senior pada masa mendatang.

Selama proses pencarian bakat, dia akan membantu menyodorkan nama pemain terbaik yang pada akhirnya disaring menjadi total 46 pemain untuk dibagi masing-masing 23 pemain dalam dua tim.

Kedua tim itu akan ditangani langsung oleh Coach Timo maupun Coach Taki pada ajang Srikandi Merdeka Cup 2026.