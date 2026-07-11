Tak Sabar Main di Hadapan Jakmania! Denis Kolinger Antusias Gabung Persija Jakarta

Pemain asing baru Persija Jakarta, Denis Kolinger. (Persija Jakarta)
JawaPos.com - Bek asal Kroasia, Denis Kolinger, sangat antusias bergabung dengan Persija Jakarta. Dia bahkan mengaku sudah tidak sabar bermain di depan ribuan Jakmania, kelompok suporter Persija Jakarta.
Kolinger telah resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta pada Jumat (10/7) malam WIB. Bek berpostur 199 sentimeter itu diikat kontrak selama dua musim ke depan atau tepatnya hingga Juni 2028.
Bek berusia 32 tahun itu menjadi rekrutan kelima Persija Jakarta di bursa transfer Super League 2026/2027. Sebelumnya, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- telah menadaratkan Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, dan Kerim Memija.
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Bagi Kolinger, Persija Jakarta adalah klub Asia pertama dalam kariernya. Oleh sebab itu, ia sangat antusias sekaligus tertantang untuk merasakan atmosfer sepak bola yang berbeda.
“Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persija,” kata Kolinger dalam keterangan resmi Persija Jakarta, dikutip Sabtu (11/7/2026).
“Selama ini saya menghabiskan karier di Kroasia, Denmark, dan Rumania, sehingga saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk merasakan tantangan baru dan mengenal budaya sepak bola yang berbeda,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kolinger menegaskan bahwa dirinya datang dengan motivasi besar. Eks pemain Timnas Kroasia itu siap kerja keras demi membawa Persija Jakarta capai target juara.
“Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu Persija meraih target musim ini dan saya sudah tidak sabar bermain di hadapan Jakmania,” tegas Kolinger.
Kolinger memiliki perjalanan karier yang panjang di sepak bola Eropa. Ia menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di Kroasia bersama NK Zagreb dan NK Lokomotiva Zagreb. Di Lokomotiva Zagreb, ia menjadi salah satu sosok penting tim dan dipercaya mengemban ban kapten.
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