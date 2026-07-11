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Andika Rachmansyah
Sabtu, 11 Juli 2026 | 19.30 WIB

Datangkan 5 Rekrutan Anyar, Ini Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta di Super League Musim Depan

Shayne Pattynama dan Dony Tri Pamungkas. (Instagram/@persija) - Image

Shayne Pattynama dan Dony Tri Pamungkas. (Instagram/@persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta sejauh ini telah mendatangkan lima pemain baru dalam bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Kehadiran lima pemain tersebut praktis akan mengubah susunan pemain Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta.

Manajemen Persija Jakarta mulai aktif di bursa transfer untuk memperkuat kedalaman skuadnya dalam mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Tim Ibu Kota itu telah merekrut lima nama anyar, terdiri dari tiga lokal dan dua asing.

Ketiga pemain lokal yang didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer kali ini adalah Pratama Arhan, Victor Dethan, dan kiper Aqil Savik. Lalu dua pemain asing baru mereka adalah Denis Kolinger dan Kerim Memija.

Kehadiran Victor Dethan praktis akan mempertajam lini serang Persija Jakarta. Pasalnya, pemain berusia 22 tahun itu bakal beroperasi di sektor sayap. Eks pemain PSM Makassar itu dikenal dengan kelincahannya dan kerap menusuk lini pertahanan lawan.

Sementara Aqil Savik tentu bakal mengawal gawang Macan Kemayoran pasca kepergian Carlos Eduardo. Sejatinya, Persija Jakarta masih memiliki Andritany Ardhiyasa dan Cyrus Margono. Namun, skema yang akan dimainkan pelatih Shin Tae-yong lebih cocok dengan profil yang dimiliki Aqil Savik.

Nah, yang menarik, justru kehadiran Pratama Arhan yang membuat pos bek sayap kiri Persija Jakarta sesak. Sebelum Arhan, Macan Kemayoran sudah memiliki dua pemain anyar di sektor tersebut yakni Dony Tri Pamungkas dan Shayne Pattynama.

Akan tetapi, figur Arhan tampaknya dibutuhkan untuk menunjang skema permainan yang diterapkan Shin Tae-yong. Terlebih, Shin Tae-yong sudah paham betul cara memaksimalkan performa Arhan karena pernah bekerja sama di Timnas Indonesia.

Beralih ke dua pemain asing, Kolinger dan Memija akan memperkuat lini pertahanan Persija Jakarta. Sebagai bek tengah, Kolinger memiliki profil ciamik karena berpostur 199 sentimeter. Sementara Memija akan memperkuat sektor bek sayap kanan dan akan bersaing dengan Fajar Fathurrahman.

Dengan kehadiran lima pemain baru ini, kerangka pemain Persija Jakarta untuk musim depan mulai dapat diprediksi. Shin Tae-yong yang kerap bermain dengan skema tiga bek sejajar tampaknya akan memasang trio Rizky Ridho, Denis Kolinger, dan Jordi Amat.

Editor: Edi Yulianto
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