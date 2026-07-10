Persija Jakarta Resmi Datangkan Denis Kolinger, Bek Jangkung Asal Kroasia

Pemain asing baru Pesija Jakarta, Denis Kolinger (Dok Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta kembali mengumumkan rekrutan anyarnya di bursa transfer Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu resmi mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Denis Kolinger, untuk menambah kekuatan di lini pertahanan.
Persija Jakarta mengumumkan Kolinger sebagai pemain anyarnya pada Jumat (10/7) malam WIB. Bek asal Kroasia itu diikat kontrak selama dua musim hingga 2028 mendatang.
“Persija resmi memperkuat sektor pertahanan dengan mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Denis Kolinger. Pemain berpostur 199 sentimeter itu dikontrak selama dua musim untuk mengarungi Super League 2026/2027 dan musim berikutnya,” tulis pernyataan resmi Persija Jakarta.
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Bergabungnya Kolinger disambut positif oleh Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca. Dia menyebut, kehadiran bek jangkung itu akan memberikan dampak positif bagi struktur pertahanan tim.
“Kehadiran Denis Kolinger kami yakini akan menambah kekuatan dan pengalaman di lini pertahanan Persija. Ia memiliki karakter sebagai pemain yang tangguh, disiplin, dan berjiwa pemimpin,” kata Prapanca.
Apalagi, Kolinger memiliki pengalaman bertanding apik di kompetisi Eropa. Maka itu, kehadarinnya diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk Macan Kemayoran dalam mengarungi Super League musim depan.
“Kualitas yang sangat dibutuhkan dalam membangun tim yang kompetitif. Dengan pengalaman yang ia miliki, kami berharap Denis dapat memberikan rasa aman di jantung pertahanan, dengan kontribusi positifnya untuk Persija pada musim ini,” ujar Prapanca.
Profil Denis Kolinger
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Denis Kolinger memiliki perjalanan karier yang panjang di sepak bola Eropa. Ia menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di Kroasia bersama NK Zagreb dan NK Lokomotiva Zagreb. Di Lokomotiva Zagreb, ia menjadi salah satu sosok penting tim dan dipercaya mengemban ban kapten.
Selain berkarier di Kroasia, Kolinger juga pernah merasakan atmosfer Liga Denmark bersama Vejle BK dan memperkuat CFR Cluj di Rumania. Pengalamannya semakin lengkap dengan kesempatan tampil di kompetisi antarklub UEFA.
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