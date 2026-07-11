Persebaya Surabaya Geber Tes Fisik! Diogo Ramalho Jalani Tantangan Berat Adaptasi Cuaca Kota Pahlawan

Gelandang anyar Persebaya Surabaya Diogo Ramalho menjalani tes fisik pramusim di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menggeber tes fisik sebagai bagian dari persiapan musim 2026/2027. Gelandang anyar Diogo Ramalho menghadapi tantangan berat beradaptasi dengan cuaca panas Kota Pahlawan saat menjalani Agility T-Test dan Bronco Test di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (10/7).
Sesi tersebut menjadi fondasi awal untuk mengukur kesiapan fisik seluruh pemain sebelum memasuki program latihan penuh.
Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi musim 2026/2027 dengan menjalani rangkaian tes fisik setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan pengukuran kondisi fisik berbasis teknologi. Sebelumnya, para pemain telah menjalani medical check-up terintegrasi melalui kerja sama dengan Mayapada Hospital Surabaya.
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Mereka juga mengikuti measurement test berbasis teknologi VALD Performance hasil kolaborasi Persebaya Surabaya bersama DBL Indonesia melalui DBL dan Persebaya Academy. Dalam pelaksanaannya, staf pelatih Persebaya Surabaya bekerja sama dengan tim DBL dan Persebaya Academy menggelar dua jenis pengujian, yakni Agility T-Test dan Bronco Test.
Kedua tes tersebut menjadi indikator penting untuk mengetahui kondisi fisik pemain setelah menikmati masa libur kompetisi.
Agility T-Test digunakan untuk mengukur kelincahan, kemampuan mengubah arah dengan cepat, serta koordinasi gerak pemain. Sementara Bronco Test berfungsi mengukur kapasitas aerobik dan daya tahan melalui rangkaian lari berulang dengan jarak yang berbeda.
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Pelatih fisik Persebaya Surabaya Diogo Carvalho menjelaskan, hasil tes akan memberikan gambaran mengenai kondisi terkini para pemain sebelum memasuki program latihan pramusim yang lebih intens.
"Hari ini kami menjalani dua jenis tes, yaitu agility test dan Bronco test. Kedua tes ini sangat penting bagi kami untuk mengetahui kondisi fisik pemain setelah masa libur dan mengevaluasi bagaimana mereka menjaga kebugaran selama off-season," ujar Coach Diogo.
Menurut pelatih asal Portugal tersebut, seluruh data yang diperoleh akan menjadi dasar dalam menyusun program latihan fisik selama pramusim. Pendekatan berbasis data diharapkan membuat peningkatan kondisi setiap pemain berjalan lebih efektif sesuai kebutuhan masing-masing.
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