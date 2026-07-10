Mengenal Mendiang Andie Peci: Tokoh Perjuangan Suporter Persebaya Surabaya yang Juga Aktivis Buruh, Dedikasinya Tak Terlupakan

JawaPos.com — Ada orang yang dikenang karena trofi, ada pula yang abadi karena keberpihakannya. Hari ini, sepak bola Indonesia kehilangan satu nama yang selama bertahun-tahun mengajarkan bahwa cinta kepada sebuah klub tak pernah berhenti di tribun. Ia hidup dalam langkah-langkah panjang perjuangan, dalam suara yang lantang membela, dan dalam keyakinan bahwa sepak bola selalu lebih besar daripada sembilan puluh menit pertandingan.

Kepergian Andie Peci, meninggalkan sunyi yang tak mudah diisi. Bagi Bonek, ia adalah penjaga harapan ketika Persebaya nyaris kehilangan masa depan. Bagi gerakan buruh, ia adalah kawan seperjuangan yang tak lelah berdiri di barisan depan. Dan bagi banyak orang, ia membuktikan bahwa menjadi suporter bukan hanya soal menyanyikan lagu kemenangan, melainkan juga merawat solidaritas, memperjuangkan keadilan, dan menjaga kemanusiaan hingga akhir hayat. Jumat (10/7/2026), sepak bola Indonesia kehilangan salah satu tokoh suporter paling berpengaruh setelah Andie Peci atau Andi Kristiantono meninggal dunia di RS Soewandi, Surabaya.

Sosok yang dikenal sebagai pejuang Persebaya Surabaya sekaligus Sekretaris Jenderal KASBI itu meninggalkan warisan besar bagi dunia suporter dan gerakan buruh di Indonesia.

Kabar duka tersebut diumumkan oleh Pengurus Pusat Konfederasi KASBI melalui pernyataan resmi yang menyebut Andie Peci meninggal sekitar pukul 11.20 WIB.

"Kabar Duka. Innalillahi wainnaillaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah kawan seperjuangan kita Sekjend KASBI Bung Andi Kristiantono (Andi Peci). Pada hari ini Jum’at 10 Juli 2026, sekitar pukul 11.20 di RS Soewandi, Surabaya, Jawa Timur," tulis Pengurus Pusat KASBI.

PP KASBI juga menyampaikan doa bagi almarhum serta keluarga yang ditinggalkan.

"Do’a terbaik, semoga Almarhum Bung Andi Kristiantono mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Aamiin. PP KASBI."

Kabar wafatnya Andie Peci langsung memicu gelombang ucapan belasungkawa dari berbagai kalangan, terutama suporter Persebaya Surabaya.

Akun Instagram pribadinya dipenuhi doa serta ungkapan terima kasih atas dedikasinya selama ini.