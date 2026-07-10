Mimpi Alex Martins Terwujud, Bonek dan GBT Jadi Alasan Gabung Persebaya Surabaya

JawaPos.com – Selama empat musim bermain di Liga Indonesia, ada satu venue yang membuat Alex Martins takjub, yakni Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

"Saya beberapa kali bermain melawan Persebaya Surabaya dan melihat langsung bagaimana dukungan mereka (Bonek) kepada tim," kata Alex, dikutip dari situs Persebaya.id.

Baginya, militansi Bonek sangat luar biasa. Hal itu pula yang membuatnya yakin bergabung dengan Green Force.

"Saya selalu berpikir, pasti menyenangkan bisa merasakan dukungan sebesar itu dari sisi yang berbeda. Sekarang saya sangat senang akhirnya bisa menjadi bagian dari Persebaya," tegasnya.

Artinya, Alex kini sudah bisa mewujudkan impiannya. Bukan hanya mendapat dukungan Bonek selama satu musim, ia juga telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun.

"Saya memiliki kontrak dua tahun ke depan dan ingin memberikan dedikasi terbaik. Tujuannya agar kami bisa mencapai target serta meraih tujuan bersama," cetus mantan bomber Dewa United dan Bhayangkara FC itu.

Selain Bonek, ada alasan lain yang membuatnya tertarik bergabung dengan Persebaya.

"Saya melihat Persebaya memiliki proyek yang sangat baik. Karena itu, saya mengambil keputusan untuk datang. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan Persebaya untuk meraih target yang telah ditetapkan," jelasnya.

Kehadiran Alex diharapkan dapat memperkuat lini depan Green Force. Apalagi, Alex memiliki catatan apik selama membela Dewa United. Dalam tiga musim, pemain berusia 33 tahun itu mampu mencetak 67 gol dan 13 assist. Jika dirata-ratakan, Alex mampu mencetak sedikitnya 20 gol dalam satu musim. Dia pun ingin mempertahankan catatan apik tersebut.