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Andika Rachmansyah
Jumat, 10 Juli 2026 | 14.27 WIB

Belum Diumumkan Resmi, Nama Denis Kolinger Sudah Masuk Daftar Skuad Persija Jakarta Musim Depan

Pemain baru Persija Jakarta, Denis Kolinger / instagram @dennis20kolinger - Image

Pemain baru Persija Jakarta, Denis Kolinger / instagram @dennis20kolinger

JawaPos.com - Bek tengah asal Kroasia, Denis Kolinger, tampaknya akan segera diumumkan secara resmi oleh Persija Jakarta sebagai rerkutan anyarnya di bursa transfer Super League 2026/2027. Nama Kolinger sudah masuk dalam daftar skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Kolinger sendiri memang menjadi salah satu pemain yang masuk dalam radar Persija Jakarta di bursa transfer jelang Super League 2026/2027. Bek setinggi 199 sentimeter itu juga sempat dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Macan Kemayoran. 

Menariknya, pada laman Transfermarkt, nama Kolinger sudah masuk daftar skuad Persija Jakarta untuk kompetisi Super League 2026/2027. Tertulis pula kalau bek berusia 32 tahun itu bergabung dengan Macan Kemayoran sejak 7 Juli 2025.

Meski namanya sudah terdaftar, tapi Persija Jakarta belum memperkenalkan Kolinger secara resmi. Tampaknya, pengumuman resmi Kolinger sebagai rekrutan anyar Macan Kemayoran hanya tinggal menunggu waktu saja. 

Masuknya nama Kolinger membuat Persija Jakarta saat ini memiliki enam pemain asing. Selain Kolinger, lima legiun asing yang berada dalam skuad Macan Kemayoran adalah Gustavo Almeida, Van Basty Sousa, Fabio Calonego, Ryo Matsumura, dan Kerim Memija. 

Bakal Jadi Rekrutan Keempat Persija Jakarta

Memija sendiri baru diumumkan oleh Persija Jakarta sebagai rekrutan anyarnya pada Kamis (9/7). Pemain Bosnia Herzegovina itu diikat kontrak selama dua musim ke depan atau tepatnya hingga 2028. 

Jika Kolinger sudah diumumkan, maka ia menjadi rekrutan keempat Persija Jakarta di bursa transfer Super League 2026/2027. Sebelumnya, Macan Kemayoran sudah mendatangkan Victor Dethan, Aqil Savik, dan Kerim Memija. 

Kepastian Denis Kolinger Pindah ke Persija Jakarta Diungkap Oleh NK Lokomotiva Zagreb

Kepastian Kolinger sebagai pemain baru Persija Jakarta sejatinya sudah diketahui sejak pekan lalu. Kabar tersebut diungkap langsung oleh klub lamanya, NK Lokomotiva Zagreb. 

Editor: Banu Adikara
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