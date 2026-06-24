Bek Kendal Tornado FC Youth Davin Armadheni Dipanggil Seleksi Timnas U-20 untuk Kualifikasi Piala Asia 2027

Pemain muda Kendal Tornado FC Davin Armadheni mendapat kesempatan mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-20 untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar membanggakan datang dari Kendal Tornado FC Youth. Salah satu pemain mudanya, Davin Armadheni mendapat kesempatan mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-20 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.
Berdasar surat yang diterima manajemen klub Kendal Tornado FC, seleksi akan berlangsung di Yogyakarta pada 26 hingga 30 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembentukan skuad timnas Indonesia yang diproyeksikan tampil pada ajang kualifikasi yang akan digelar di Laos pada 27 Agustus hingga 6 September 2026.
Manajer Kendal Tornado FC Youth Dany Aulia membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Menurut dia, kesempatan yang diperoleh Davin menjadi kebanggaan tersendiri bagi klub yang selama ini fokus membina pemain muda.
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“Kami sudah menerima surat pemanggilan dari PSSI. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi tim dan semoga Davin bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Dany, Rabu (24/6).
Pemanggilan Davin tidak lepas dari performa konsistennya sepanjang Elite Pro Academy (EPA) Championship U-19 2026. Bek tengah yang menjadi andalan lini pertahanan Kendal Tornado FC Youth itu tampil solid dan mampu menjaga stabilitas permainan tim di berbagai pertandingan.
Pelatih Kendal Tornado FC Youth, Syaiful Bachri, menilai Davin memang layak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di level yang lebih tinggi. Dia menyebut pemain tersebut sebagai salah satu sosok paling menonjol di dalam skuad musim ini.
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“Selama EPA berlangsung, Davin menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Performanya cukup konsisten dan menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Semoga saat training camp nanti dia bisa mempertahankan kualitas permainannya dan masuk ke skuad utama Timnas U-20,” kata Syaiful.
Selain kuat dalam bertahan, Davin juga sempat memberikan kontribusi di sektor serangan. Dia mencetak satu gol penting ketika Kendal Tornado FC Youth berhasil mengalahkan PSIS Semarang pada fase grup EPA U-19 2026.
Sementara itu, Davin mengaku bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Pemain muda tersebut bertekad memberikan kemampuan terbaik selama proses seleksi berlangsung.
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