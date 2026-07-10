Begini Respons PSSI usai Presiden Prabowo Mengaku Resah Indonesia Belum Mampu Lolos Piala Dunia

JawaPos.com - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga merespons keresahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto karena timnas Indonesia belum berhasil lolos ke Piala Dunia 2026.

Keresahan ini diungkapkan Prabowo dalam acara peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis.

"Ya kan jelas ya Pak Prabowo nyari Pak Ketum, Pak Erick, dan langsung nyari juga Menkeu (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa). Berarti beliau tahu juga bahwa Menkeu Pak Purbaya perlu support sepak bola Indonesia dengan anggaran dari APBN," kata Arya di Kemenpora, Jakarta, Jumat, saat ditemui awak media setelah menghadiri seremoni pelepasan tim sepak bola usia muda Indonesia ke Swedia untuk Gothia Cup 2026.

"Kan itu clear tuh karena dia seperti itu. Jadi kita butuh dukungan juga support seperti itu dari Menkeu, pendanaan," tambah dia.

Presiden mengaku masih merasa resah dan belum puas meskipun Indonesia telah mampu menerapkan program biodiesel B50, karena tim nasional sepak bola Indonesia belum berhasil menembus pesta sepak bola akbar empat tahunan itu.

Menurutnya, sepak bola merupakan bagian dari kehormatan bangsa sehingga upaya untuk membawa Indonesia masuk Piala Dunia perlu menjadi perhatian serius.

"Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Nah itu saya masih...Jadi, saya resah, terus terang aja saya resah. Kita bisa B50 tetapi tidak masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas," kata Prabowo dalam pidatonya.