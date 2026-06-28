Prabowo Minta Wartawan 'Ngopi' di Luar saat Penutupan Sarasehan Bareng Akademisi

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/6). (Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta awak media meninggalkan ruangan saat memberi sambutan di 'Penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026' di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Minggu (28/6).
Menurut Prabowo masih banyak hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil diskusi sepanjang sarasehan. Ia menyebut, berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan penyelesaian ke depan.
"Kemudian, ini banyak sekali. Nanti kita akan selesaikan semua. Saya kira itu ya, sementara," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan.
Prabowo lalu mengisyaratkan bahwa ia menginginkan penutupan berlanjut secara tertutup.
Ia terlihat enggan membacakan catatan yang diterimanya terekspos publik. Kemudian menyinggung kehadiran wartawan dalam acara tersebut.
"Dan ini ada catatan bahwa... mohon perhatian Bapak, wartawan masih ada di lima menit pertama, Bapak Presiden," ucap Prabowo.
Presiden kemudian secara langsung meminta para jurnalis untuk meninggalkan ruangan agar sesi terakhir dapat berlangsung secara tertutup.
"Dengan hormat, saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar," ujarnya.
Usai menyampaikan permintaan tersebut, Prabowo kembali mengucapkan terima kasih kepada para awak media yang telah meliput rangkaian kegiatan sarasehan. "Sudah. Terima kasih ya," tuturnya.
Prabowo menjelaskan bahwa agenda yang akan berlangsung setelah itu merupakan penutupan sekaligus sesi terakhir dalam forum sarasehan bersama para rektor.
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