Prabowo Tegaskan Tak Mungkin Ada Keadilan Tanpa Pemerintah yang Bersih

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan sambutan dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat, Rabu (1/7).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia saat ini tengah berada di titik penting dalam perjalanan sejarah bangsa.
Menurutnya, berbagai tantangan global yang dipenuhi ketidakpastian, ketegangan, dan konflik menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan perubahan besar di berbagai sektor demi mewujudkan negara yang lebih maju.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat, Rabu (1/7).
"Bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik," kata Prabowo saat memberikan sambutan.
Prabowo menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi di berbagai bidang strategis. Perubahan tersebut mencakup sektor ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi sebagai fondasi untuk membangun Indonesia yang modern dan berdaulat.
"Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat," ujar Prabowo.
Ia menekankan, kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila berbagai unsur pendukung berjalan beriringan. Menurutnya, stabilitas nasional, keamanan, kepastian hukum, serta pemerintahan yang bersih menjadi syarat utama bagi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh kompetensi. Tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa ketertiban dan tidak mungkin ada negara yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat," tegas Prabowo.
Prabowo juga menyoroti pentingnya peran institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
Menurutnya, kepolisian memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan keamanan negara.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas