Prabowo Tegaskan Tak Mungkin Ada Keadilan Tanpa Pemerintah yang Bersih

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia saat ini tengah berada di titik penting dalam perjalanan sejarah bangsa.

Menurutnya, berbagai tantangan global yang dipenuhi ketidakpastian, ketegangan, dan konflik menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan perubahan besar di berbagai sektor demi mewujudkan negara yang lebih maju.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat, Rabu (1/7).

"Bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik," kata Prabowo saat memberikan sambutan.

Prabowo menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi di berbagai bidang strategis. Perubahan tersebut mencakup sektor ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi sebagai fondasi untuk membangun Indonesia yang modern dan berdaulat.

"Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat," ujar Prabowo.

Ia menekankan, kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila berbagai unsur pendukung berjalan beriringan. Menurutnya, stabilitas nasional, keamanan, kepastian hukum, serta pemerintahan yang bersih menjadi syarat utama bagi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh kompetensi. Tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa ketertiban dan tidak mungkin ada negara yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat," tegas Prabowo.

Prabowo juga menyoroti pentingnya peran institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.