PSIS Semarang Perkuat Pertahanan, Datangkan Abduh Lestaluhu dan Ahmad Nuri Fasya

JawaPos.com - PSIS Semarang menunjukkan keseriusan dalam menyusun skuad untuk menghadapi Championship 2026/27. Setelah aktif mendatangkan sejumlah pemain baru, Mahesa Jenar kembali memperkenalkan dua rekrutan berpengalaman pada Kamis (9/7), yakni Abduh Lestaluhu dan Ahmad Nuri Fasya.

Kehadiran dua pemain bertahan Abduh Lestaluhu dan Ahmad Nuri Fasya menjadi bagian dari upaya PSIS memperkuat lini belakang. Hal itu demi mewujudkan target kembali promosi ke Super League musim depan.

Abduh Lestaluhu menjadi nama pertama yang diumumkan PSIS. Bek kiri berusia 32 tahun asal Ambon itu dikenal sebagai salah satu pemain senior yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi sepak bola Indonesia.

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Selain kuat dalam bertahan, Abduh juga memiliki kemampuan membantu serangan melalui sisi sayap. Selama berkarir, Abduh telah memperkuat berbagai klub di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pengalaman panjang yang dimilikinya diharapkan mampu menghadirkan ketenangan sekaligus menjadi panutan bagi para pemain muda PSIS. Tak hanya berkiprah di level klub, Abduh juga pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional.

Rekam jejak tersebut menjadi nilai tambah yang dipertimbangkan manajemen saat merekrutnya.

Asisten Manajer PSIS Moch. Reza Handhika menyebut, pengalaman dan karakter bermain Abduh menjadi alasan utama Mahesa Jenar memboyong pemain tersebut.

"Abduh merupakan pemain dengan pengalaman yang sangat baik di sepak bola Indonesia, baik bersama klub maupun Timnas Indonesia. Karakter bermain, pengalaman, serta mental bertanding yang dimilikinya kami harapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim," ujar Reza.

Sementara itu, Abduh mengaku antusias bisa kembali memperkuat klub asal Jawa Tengah. Dia bertekad memberikan kontribusi maksimal agar PSIS mampu kembali bersaing di kasta tertinggi.