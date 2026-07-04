Ricky Pratama Sambut Positif Pramusim! Ingin Adaptasi Cepat dengan Skuad Persebaya Surabaya

Ricky Pratama menjaga kebugaran selama masa libur dan siap menjalani pramusim bersama Persebaya Surabaya demi beradaptasi cepat menghadapi Super League 2026/2027. (Instagram @rickypratama015)
JawaPos.com — Ricky Pratama menyambut antusias masa pramusim bersama Persebaya Surabaya sebagai momentum penting untuk beradaptasi dengan rekan setim, pelatih, dan sistem permainan demi menghadapi Super League 2026/2027.
Gelandang berusia 23 tahun itu memanfaatkan masa libur dengan menjaga kebugaran sekaligus mempersiapkan diri agar bisa langsung menyatu saat latihan tim dimulai.
Bagi Ricky Pratama, pramusim bukan sekadar fase persiapan sebelum kompetisi bergulir.
Masa tersebut menjadi kesempatan terbaik untuk mengenal karakter permainan Persebaya Surabaya sekaligus membangun chemistry dengan seluruh anggota skuad.
Pemain yang sebelumnya memperkuat klub di Makassar itu ingin memanfaatkan setiap sesi latihan untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Ia juga berharap proses adaptasi berjalan lancar sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal sejak awal musim.
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Ricky Pratama menilai pramusim menjadi fondasi utama sebelum menjalani kompetisi yang panjang. Ia ingin datang dalam kondisi terbaik agar tidak tertinggal dari pemain lain saat latihan bersama dimulai.
"Saya ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saat latihan tim dimulai nanti, saya berharap bisa langsung beradaptasi, bekerja keras, dan memberikan yang terbaik untuk Persebaya," tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan Ricky dalam menghadapi tantangan baru bersama Persebaya Surabaya.
Sebagai pemain anyar, ia memahami proses adaptasi akan menentukan peluangnya mendapat kepercayaan dari tim pelatih sepanjang Super League 2026/2027.
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