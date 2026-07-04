Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 4 Juli 2026 | 13.29 WIB

Ricky Pratama Sambut Positif Pramusim! Ingin Adaptasi Cepat dengan Skuad Persebaya Surabaya

Ricky Pratama menjaga kebugaran selama masa libur dan siap menjalani pramusim bersama Persebaya Surabaya demi beradaptasi cepat menghadapi Super League 2026/2027. (Instagram @rickypratama015) - Image

Ricky Pratama menjaga kebugaran selama masa libur dan siap menjalani pramusim bersama Persebaya Surabaya demi beradaptasi cepat menghadapi Super League 2026/2027. (Instagram @rickypratama015)

JawaPos.com — Ricky Pratama menyambut antusias masa pramusim bersama Persebaya Surabaya sebagai momentum penting untuk beradaptasi dengan rekan setim, pelatih, dan sistem permainan demi menghadapi Super League 2026/2027.

Gelandang berusia 23 tahun itu memanfaatkan masa libur dengan menjaga kebugaran sekaligus mempersiapkan diri agar bisa langsung menyatu saat latihan tim dimulai.

Bagi Ricky Pratama, pramusim bukan sekadar fase persiapan sebelum kompetisi bergulir.

Masa tersebut menjadi kesempatan terbaik untuk mengenal karakter permainan Persebaya Surabaya sekaligus membangun chemistry dengan seluruh anggota skuad.

Pemain yang sebelumnya memperkuat klub di Makassar itu ingin memanfaatkan setiap sesi latihan untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Ia juga berharap proses adaptasi berjalan lancar sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal sejak awal musim.

Mengapa Pramusim Sangat Penting bagi Ricky Pratama?

Ricky Pratama menilai pramusim menjadi fondasi utama sebelum menjalani kompetisi yang panjang. Ia ingin datang dalam kondisi terbaik agar tidak tertinggal dari pemain lain saat latihan bersama dimulai.

"Saya ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saat latihan tim dimulai nanti, saya berharap bisa langsung beradaptasi, bekerja keras, dan memberikan yang terbaik untuk Persebaya," tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan Ricky dalam menghadapi tantangan baru bersama Persebaya Surabaya.

Sebagai pemain anyar, ia memahami proses adaptasi akan menentukan peluangnya mendapat kepercayaan dari tim pelatih sepanjang Super League 2026/2027.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Pernah Bela Timnas Indonesia U-23! Ricky Pratama Ungkap Sosok yang Bikin Mantap Gabung Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Pernah Bela Timnas Indonesia U-23! Ricky Pratama Ungkap Sosok yang Bikin Mantap Gabung Persebaya Surabaya

Kamis, 25 Juni 2026 | 15.59 WIB

Arek Sidoarjo Merapat? Striker PSM Makassar Ricky Pratama Dirumorkan ke Persebaya Surabaya, Isi Slot Bomber Lokal - Image
Sepak Bola Indonesia

Arek Sidoarjo Merapat? Striker PSM Makassar Ricky Pratama Dirumorkan ke Persebaya Surabaya, Isi Slot Bomber Lokal

Kamis, 7 Mei 2026 | 20.47 WIB

Tersandung Kasus Hukum, Ricky Pratama Tak Dibawa PSM Makassar Lawan Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Tersandung Kasus Hukum, Ricky Pratama Tak Dibawa PSM Makassar Lawan Persija Jakarta

Jumat, 20 Februari 2026 | 20.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

4

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

5

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

8

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

9

Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore