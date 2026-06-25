Pernah Bela Timnas Indonesia U-23! Ricky Pratama Ungkap Sosok yang Bikin Mantap Gabung Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi merekrut Ricky Pratama untuk musim baru dengan kontrak multiyears. Winger berusia 23 tahun asal Sidoarjo yang pernah membela Timnas Indonesia U-23 itu mengaku memilih bergabung dengan Persebaya Surabaya karena ingin membela klub kota kelahirannya sekaligus kembali bekerja sama dengan pelatih Bernardo Tavares.

Kehadiran Ricky Pratama menambah opsi di sektor sayap Green Force. Pemain yang dikenal memiliki kecepatan dan fleksibilitas posisi itu diharapkan mampu memberikan warna baru dalam skema permainan Bernardo Tavares.

Mengapa Ricky Pratama Memilih Persebaya Surabaya? Ricky Pratama mengungkapkan ada faktor penting yang membuatnya menerima tawaran Persebaya Surabaya, yakni keberadaan Bernardo Tavares di kursi pelatih.

Menurut Ricky, pelatih asal Portugal tersebut memiliki peran besar dalam perjalanan karier profesionalnya. Saat masih bersama PSM Makassar, Tavares menjadi sosok pertama yang memberinya kesempatan tampil di level senior.

"Coach Bernardo Tavares juga menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan saya. Beliau adalah pelatih yang pertama kali memberi kesempatan kepada saya untuk bermain di level senior," ujar Ricky.

Hubungan keduanya memang sudah terjalin cukup lama sejak bekerja sama di PSM Makassar. Kedekatan itu membuat Ricky memahami tuntutan permainan yang diinginkan sang pelatih.

Tak hanya memberi kesempatan bermain, Tavares juga dianggap sebagai figur yang membantu perkembangan kualitasnya sebagai pesepak bola profesional. Kepercayaan yang diberikan menjadi modal penting hingga dirinya mampu menembus level tim nasional.

"Saya banyak berkembang di bawah arahan beliau, mulai dari proses menembus tim utama hingga akhirnya bisa menjadi pemain tim nasional," lanjut Ricky.

Jejak Karier Hingga Menembus Timnas Indonesia Ricky Pratama bukan nama asing di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Meski masih berusia 23 tahun, ia sudah mengumpulkan pengalaman yang cukup banyak di level profesional.