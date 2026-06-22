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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 23 Juni 2026 | 03.00 WIB

Kendal Tornado FC Dikepung 8 Eks Super League di Grup Timur, Mampukah Laskar Badai Pantura Kejar Tiket Promosi?

Ilustrasi: Kendal Tornado FC vs Persiku Kudus. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Kendal Tornado FC vs Persiku Kudus. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC menghadapi tantangan besar di Championship 2026/2027 setelah resmi tergabung di Grup Timur yang dihuni sejumlah tim berpengalaman.

Berdasarkan pembagian grup yang telah diumumkan, klub berjuluk Laskar Badai Pantura itu akan bersaing dengan delapan mantan penghuni Super League dalam perebutan tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Persaingan di Grup Timur diprediksi menjadi salah satu yang paling ketat musim ini. Kendal Tornado FC akan menghadapi Persis Solo, PSBS Biak, Barito Putera, Persipura Jayapura, Persela Lamongan, Persiba Balikpapan, Deltras Sidoarjo, dan RANS Nusantara FC.

Selain itu, terdapat Dejan FC yang berstatus sebagai tim promosi usai menjadi runner-up Liga 3 musim 2025/2026.

Kompetisi musim ini menggunakan format triple round robin, di mana setiap tim akan saling bertemu sebanyak tiga kali. 

Format tersebut membuat konsistensi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perburuan posisi puncak klasemen.

Meski berstatus sebagai salah satu tim dengan pengalaman paling minim dibanding para rivalnya, Kendal Tornado FC tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pada musim lalu, tim asal Kendal Jawa Tengah tersebut mampu tampil mengejutkan dan bertahan di Liga 2 dengan performa yang cukup impresif.

Salah satu pencapaian yang paling mencuri perhatian adalah keberhasilan mereka menjadi satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Persipura Jayapura dalam tiga pertemuan sepanjang musim 2025/2026. Catatan tersebut semakin menguatkan reputasi Kendal Tornado sebagai tim yang kerap merepotkan klub-klub besar.

Editor: Edi Yulianto
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