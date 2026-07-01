Semen Padang Datangkan 18 Pemain Baru, Nil Maizar Siapkan Kabau Sirah Tatap Championship 2026/27

JawaPos.com – Semen Padang FC bergerak agresif di bursa transfer jelang Championship 2026/27. Kabau Sirah merekrut 18 pemain baru sekaligus membawa pulang Nil Maizar untuk membangun kembali kekuatan setelah terdegradasi musim lalu.

Deretan pemain anyar yang bergabung meliputi David Maulana, Rahmat, Ariyanto Maring, Otto Kapisa, Muhammad Hargianto, Irvan Movu, hingga Esteban Vizcarra.

Selain itu, Semen Padang juga merekrut Andre Pangestu, Agim Fariansyah, Nur Diansyah, M. Ilham Pratama, Gian Zola, Anwar Rifai, Novri Setiawan, Kemaluddin, Safrudin Tahar, Zulkifli Lukmansyah, dan Alwi Slamat.

Meski melakukan perombakan besar, Kabau Sirah tetap mempertahankan sejumlah pemain musim lalu. Di antaranya Ikram Al Giffari, A. Iqbal Bachtiar, Firman Juliansyah, dan Kasim Botan.

Tak hanya memperkuat skuad, Semen Padang juga kembali menunjuk Nil Maizar sebagai pelatih kepala.

Pelatih asal Sumatera Barat tersebut bukan sosok asing bagi Kabau Sirah. Ia pernah menangani Semen Padang pada periode 2010–2012 dan 2015–2017.

Dalam menjalankan tugasnya, Nil Maizar didampingi Hengky Ardiles dan Nur Iskandar sebagai asisten pelatih. Erick Ibrahim bertugas sebagai pelatih kiper, Doni Sefriyanto sebagai pelatih fisik, Fauzan Maulana sebagai asisten pelatih fisik, sedangkan Dinar Bayu Aji dan Rizki Ananda Putra mengisi posisi analis tim.

Musim lalu, Semen Padang finis di peringkat ke-17 klasemen akhir Super League 2025/26. Hasil tersebut membuat Kabau Sirah terdegradasi bersama Persis Solo dan PSBS Biak.

Pada Championship 2026/27, Semen Padang tidak akan menggunakan Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, sebagai kandang. Stadion tersebut dijadwalkan menjalani renovasi besar-besaran.