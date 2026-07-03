Pimpinan KPK Benarkan OTT Bupati Langkat Sumut, Syah Affandi

Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), pada Kamis (2/7).
Dalam penindakan tersebut, tim penindakan KPK dikabarkan turut mengamankan Bupati Langkat, Syah Affandi.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan terkait OTT yang dilakukan oleh jajarannya di wilayah Langkat, Sumut. "Benar," kata Fitroh saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (3/7).
Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci identitas pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.
Termasuk konstruksi perkara yang menyasar orang nomor satu di Kabupaten Langkat itu.
Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.
KPK bakal mengumumkannya secara resmi dalam konferensi pers hari ini, Jumat (3/7).
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