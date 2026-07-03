Digelar Bareng Laga Timnas Indonesia vs Vietnam, Kongres PSSI Bahas Perubahan Statuta dan Status Klub

Sekjen PSSI, Yunus Nusi (tengah). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – PSSI memastikan Kongres Tahunan atau Kongres Biasa akan digelar pada 3 Agustus mendatang di Hotel Fairmont, Jakarta. Forum itu akan membahas sejumlah agenda strategis, sekaligus menjadi penanda dimulainya berbagai kebijakan baru menjelang musim kompetisi 2026-2027.
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, seluruh persiapan menuju kongres terus dimatangkan. Beberapa agenda utama yang akan dibahas meliputi penyampaian laporan kegiatan dan program PSSI, pembahasan rencana kerja dan anggaran, status keanggotaan, hingga perubahan Statuta PSSI.
Perubahan statuta diperkirakan menjadi salah satu pembahasan penting dalam kongres kali ini. Selain itu, forum tersebut juga berpotensi membahas perubahan status sejumlah klub anggota. Adhyaksa FC diketahui telah memindahkan kandangnya ke Kalimantan Tengah. Sementara itu, Malut United dikabarkan berganti identitas menjadi Jateng United dan akan bermarkas di Stadion Jatidiri, Semarang.
Menariknya, pelaksanaan kongres bertepatan dengan pertandingan timnas Indonesia pada fase grup Piala AFF 2026. Tepatnya melawan Vietnam. Karena itu, setelah kongres, seluruh peserta dijadwalkan langsung menuju Stadion Pakansari, Bogor.
"Pada tanggal 3 juga bersamaan dengan kongres. Malamnya, seluruh peserta kongres akan ke Stadion Pakansari untuk menyaksikan ASEAN Championship 2026 antara timnas dengan Vietnam," ujar Yunus.
Yunus juga memastikan Stadion Pakansari siap menjadi kandang timnas selama ASEAN Championship 2026. Stadion tersebut akan menggelar dua pertandingan kandang Indonesia, yakni melawan Kamboja pada 27 Juli dan Vietnam pada 3 Agustus.
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