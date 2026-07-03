Persiraja Resmi Perpanjang Kontrak Jaya Hartono, Siap Bangun Tim Lebih Kompetitif di Liga 2 Musim 2026/27

Pelatih Persiraja, Jaya Hartono. (Istimewa)
JawaPos.com - Manajemen Persiraja Banda Aceh memastikan Jaya Hartono tetap menjadi pelatih kepala untuk menghadapi Championship 2026/27.
Keputusan tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi klub pada Selasa (30/6) malam sebagai bentuk komitmen menjaga kesinambungan program yang telah berjalan selama musim lalu.
Perpanjangan kontrak ini menjadi sinyal bahwa Persiraja ingin mempertahankan fondasi yang telah dibangun bersama pelatih berpengalaman tersebut.
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Manajemen menilai keberlanjutan kerja sama akan memberikan stabilitas bagi tim dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan musim baru.
Manajer Persiraja, Ridha Mafdhul Gidong, mengatakan keputusan mempertahankan Jaya Hartono diambil setelah mempertimbangkan proses yang telah dijalankan bersama sepanjang musim sebelumnya.
"Manajemen tim Persiraja resmi memperpanjang kerja sama dengan Pelatih Kepala Jaya Hartono untuk menahkodai Laskar Rencong menghadapi musim kompetisi yang baru," ujar Ridha.
Menurutnya, keberlanjutan kepemimpinan Jaya Hartono diharapkan mampu mempercepat perkembangan tim. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang, Persiraja optimistis kualitas permainan maupun kekompakan skuad bisa terus meningkat.
Manajemen juga percaya pengalaman Jaya Hartono akan menjadi modal penting dalam membangun tim yang lebih kompetitif.
Fokus tidak hanya pada hasil di lapangan, tetapi juga pembentukan karakter permainan yang konsisten sepanjang kompetisi.
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