Jelang Liga 2 musim 2026/2027, PSIS Semarang Dikabarkan Dekati Revan dan Fitra Ridwan dari Persiraja

JawaPos.com - PSIS Semarang terus bergerak dalam menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Klub berjuluk Mahesa Jenar itu dikabarkan tengah membidik dua pemain Persiraja Banda Aceh, yakni Muhammad Revan dan Fitra Ridwan.

Kedua pemain tersebut tampil cukup konsisten bersama Persiraja sepanjang Pegadaian Championship 2025/2026.

Performa mereka disebut menarik perhatian manajemen PSIS yang sedang berupaya membangun skuad kompetitif demi mewujudkan target kembali ke liga utama.

Muhammad Revan menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian di lini belakang Persiraja musim lalu.

Bek tengah kelahiran 4 Juli 2002 itu tampil sebagai pilihan utama dan berperan penting dalam menjaga pertahanan tim berjuluk Lantak Laju.

Sepanjang musim 2025/2026, Revan mencatatkan 23 penampilan dan menyumbangkan satu gol.

Selain kuat dalam duel udara, pemain muda tersebut juga dinilai memiliki ketenangan saat mengawal area pertahanan.