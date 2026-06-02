Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 3 Juni 2026 | 02.14 WIB

Jelang Liga 2 musim 2026/2027, PSIS Semarang Dikabarkan Dekati Revan dan Fitra Ridwan dari Persiraja

Fitra Ridwan dan M Revan. (Istimewa) - Image

Fitra Ridwan dan M Revan. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang terus bergerak dalam menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Klub berjuluk Mahesa Jenar itu dikabarkan tengah membidik dua pemain Persiraja Banda Aceh, yakni Muhammad Revan dan Fitra Ridwan.

Kedua pemain tersebut tampil cukup konsisten bersama Persiraja sepanjang Pegadaian Championship 2025/2026.

Performa mereka disebut menarik perhatian manajemen PSIS yang sedang berupaya membangun skuad kompetitif demi mewujudkan target kembali ke liga utama.

Muhammad Revan menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian di lini belakang Persiraja musim lalu.

Bek tengah kelahiran 4 Juli 2002 itu tampil sebagai pilihan utama dan berperan penting dalam menjaga pertahanan tim berjuluk Lantak Laju.

Sepanjang musim 2025/2026, Revan mencatatkan 23 penampilan dan menyumbangkan satu gol.

Selain kuat dalam duel udara, pemain muda tersebut juga dinilai memiliki ketenangan saat mengawal area pertahanan.

Sebelumnya, namanya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub besar, termasuk Persebaya Surabaya yang dikabarkan pernah memantau perkembangannya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
9 Klub Championship Terancam Poin Minus Musim Depan, Persiraja Banda Aceh hingga PSBS Biak Tersandung Masalah - Image
Sepak Bola Indonesia

9 Klub Championship Terancam Poin Minus Musim Depan, Persiraja Banda Aceh hingga PSBS Biak Tersandung Masalah

Jumat, 15 Mei 2026 | 15.51 WIB

Psywar Eko Purdjianto! PSMS Medan Ingin Hattrick Menang Kontra Persiraja Banda Aceh - Image
Sepak Bola Indonesia

Psywar Eko Purdjianto! PSMS Medan Ingin Hattrick Menang Kontra Persiraja Banda Aceh

Sabtu, 2 Mei 2026 | 01.59 WIB

Meski Dihantui Cedera, Persiraja Siap Tumbangkan Sumsel United di Kandang - Image
Sepak Bola Indonesia

Meski Dihantui Cedera, Persiraja Siap Tumbangkan Sumsel United di Kandang

Sabtu, 4 April 2026 | 21.41 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore