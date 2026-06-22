"Mobil Buatan Indonesia Ini Laris Manis di Vietnam, Xforce dan Xpander Masuk Daftar Terlaris

JawaPos.com - Dominasi mobil buatan Indonesia di pasar ekspor kembali menunjukkan hasil positif. Mitsubishi Xforce berhasil menjadi salah satu SUV paling diminati di Vietnam dengan penjualan yang melonjak lebih dari 65 persen sepanjang Januari-Mei 2026.

Tak hanya Xforce, Mitsubishi Xpander dan Destinator juga mencatat performa impresif yang mendorong Mitsubishi masuk jajaran merek mobil terlaris di negara tersebut.

Mitsubishi Xforce terus memperkuat posisinya di pasar otomotif Vietnam. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Otomotif Vietnam (VAMA), SUV kompak tersebut mencatat penjualan sebanyak 5.204 unit selama periode Januari hingga Mei 2026.

Capaian itu menempatkan Mitsubishi Xforce sebagai mobil terlaris ke-11 di Vietnam dari total 76 model kendaraan yang dipasarkan berbagai merek di negara dengan populasi sekitar 102 juta jiwa tersebut.

Menariknya, penjualan Xforce meningkat hingga 65,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tren ini menunjukkan bahwa SUV yang diproduksi di Indonesia dan mulai dipasarkan di Vietnam sejak Januari 2024 semakin diterima konsumen setempat.

Mitsubishi Destinator Langsung Masuk Daftar Mobil Terlaris Tidak hanya Xforce, Mitsubishi Destinator juga tampil menjanjikan di tahun pertamanya di Vietnam. SUV tujuh penumpang tersebut membukukan penjualan 4.572 unit sejak resmi dipasarkan pada Januari 2026.

Hasil tersebut membuat Destinator langsung menempati posisi ke-14 dalam daftar mobil terlaris di Vietnam sepanjang lima bulan pertama tahun ini. Pencapaian ini sekaligus memperlihatkan tingginya minat konsumen Vietnam terhadap SUV berkapasitas besar yang menawarkan kombinasi kenyamanan keluarga dan desain modern.

Di segmen MPV, Mitsubishi Xpander masih menjadi tulang punggung penjualan Mitsubishi di Vietnam. Model ini berhasil mencatat penjualan sebanyak 6.746 unit selama Januari-Mei 2026.

Dengan angka tersebut, Xpander menempati posisi kedelapan dalam daftar mobil terlaris di Vietnam. Penjualannya juga mengalami kenaikan sebesar 4,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.